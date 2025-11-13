Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch thành phố Hà Nội

Chiều 13/11, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Đức Trung đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trung là Chủ tịch UBND TP Hà Nội thứ 11 tính từ năm 1957 đến nay. Ông nhận nhiệm vụ sau khi người tiền nhiệm là ông Trần Sỹ Thanh được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, hôm 5/11.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phong

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP với ông Lê Hồng Sơn (chờ nghỉ chế độ) và Nguyễn Trọng Đông (nhận nhiệm vụ mới); bầu ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính, làm Phó chủ tịch UBND thành phố.

Sau kiện toàn, bộ máy lãnh đạo chính quyền Thủ đô gồm Chủ tịch Nguyễn Đức Trung và các Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền, Trương Việt Dũng, Nguyễn Xuân Lưu và bà Vũ Thu Hà.

Ông Nguyễn Đức Trung 51 tuổi, quê Thanh Hóa; thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh. Ông công tác nhiều năm tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lần lượt giữ các vị trí chuyên viên, trưởng phòng, vụ trưởng, rồi thứ trưởng.

Từ năm 2020, ông bắt đầu được luân chuyển về địa phương, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 4 năm sau, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 2/10/2025.

Ngày 7/11, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.