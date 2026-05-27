Hà Nội: Cắt sửa hơn 35.000 cây xanh trước mùa mưa bão

Mồ hôi đổ sớm trên những tầng cây cao

6 giờ sáng 27/5, khi cái nắng đầu hè vừa bắt đầu hắt xuống phố Chu Văn An, tiếng cưa máy đã vang lên giữa những hàng cây cổ thụ.

Việc cắt, sửa cây xanh trên các tuyến phố Chu Văn An được công nhân thực hiện từ rất sớm để tránh gây nguy hiểm và ùn tắc cho người tham gia giao thông. Ghi nhận lúc 6h ngày 27/5. Ảnh: VA.

Tại các vị trí cắt sửa cây xanh đều dựng rào chắn, có biển cảnh báo an toàn. Ảnh: VA.

Tại đây, Tổ công tác số 4 thuộc Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh (Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội) đang tất bật vào ca. Dưới lòng đường, rào chắn và biển cảnh báo đã được dựng lên. Trên cao, gàu cẩu vươn sát ngọn cây; phía dưới, người điều khiển cẩu, người cầm cưa điện, người kéo ghì cành… phối hợp nhịp nhàng để hạ độ cao, tỉa bớt những tán cây nặng ngọn, mọc lệch hoặc vươn quá rộng ra mặt đường.

Các công nhân trên gàu nâng được đưa lên cao, sát ngọn cây để thực hiện việc cắt, sửa cây. Ghi nhận lúc 6h ngày 27/5. Ảnh: VA.

Một công nhân cầm cưa cắt các cành to thành nhỏ lại để dễ thu gom. Ảnh: VA.

Một công nhân cầm máy chuyên dụng để thổi bụi vào vị trí thu gom. Ảnh: VA.

Công nhân thu gom, phân loại lá và cành nhỏ với những cành cây to. Ảnh: VA.

Lau vội mồ hôi trên má, anh Chu Quang Ngọ – Tổ phó Tổ 4 cho biết, để tránh nắng nóng và ùn tắc giờ cao điểm, công nhân thường bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng. Đến khoảng 7 giờ, khi phương tiện lưu thông đông hơn, tổ tạm nghỉ rồi tiếp tục công việc tại tuyến đường này.

Những xe nâng có thể đưa công nhân cắt tỉa lên đến độ cao hơn 30m. Ghi nhận việc cắt sửa cây xanh tại đường Hoàng Diệu sáng 27/5. Ảnh: VA.

Tại phố Hoàng Diệu, không khí cũng khẩn trương không kém khi hai tổ công tác số 9 và 10 đồng loạt triển khai cắt, sửa dưới những tán xà cừ cổ thụ.

Theo anh Nguyễn Duy Trung – Tổ trưởng Tổ 9, Hoàng Diệu là tuyến phố đặc biệt với nhiều cây lâu năm và biệt thự Pháp cổ nên việc cắt sửa phải được tính toán kỹ lưỡng để vừa giữ dáng cây xanh đẹp, có bóng mát vừa đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Các công nhân tại đây đang thu gom, phân loại cành cây mới được cắt. Ảnh: VA.

Trong khi đó, ông Đào Xuân Ích – Tổ trưởng Tổ 10 cho biết, để tiếp cận những ngọn xà cừ cổ thụ cao gần 30m tại đây, đơn vị phải điều động xe nâng chuyên dụng có tầm vươn tới 32m. "Xà cừ ở đây gốc khá vững do hệ rễ khỏe, ít bị các công trình ngầm xâm hại. Dù vậy, việc loại bỏ cành sâu mục, tỉa bớt tán nặng vẫn là giải pháp thiết yếu, tuyệt đối không thể chủ quan", ông Ích nhấn mạnh.

Thu gom, tái chế toàn bộ "rác xanh"

Sau khi cắt tỉa, toàn bộ cành cây, lá và gỗ đều được công nhân nhanh chóng thu gom để trả lại mặt đường thông thoáng. Theo anh Nguyễn Duy Trung, đa số hiện trường được giải phóng ngay trong ngày, chỉ một số điểm có lượng cành, lá quá lớn mới kéo dài sang hôm sau.

Theo tìm hiểu, lượng "rác xanh" này sau đó được vận chuyển về các điểm tập kết tại vườn ươm Yên Sở và xã Song Phượng. Lá cây và cành nhỏ được ủ làm phân hữu cơ, còn gỗ lớn được bàn giao cho Nhà nước để đấu giá theo quy định.

Toàn bộ cành, lá và gỗ sau khi cắt tỉa được xe chuyên dụng vận chuyển về các điểm tập kết tại Yên Sở và xã Song Phượng để xử lý. Ảnh: VA.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị hiện quản lý từ 60.000 đến 70.000 cây xanh (gồm 60.000 cây đô thị và 10.000 cây keo) tại các quận cũ Hà Nội như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên cùng các tuyến đường Võ Chí Công – Võ Nguyên Giáp và Hà Nội - Hưng Yên (đoạn qua địa phận Hà Nội).

Theo ông Mạnh, công tác cắt, sửa được triển khai quanh năm, cao điểm từ tháng 9 năm trước đến hết tháng 6 năm sau, tập trung vào việc nâng vòm, hạ độ cao để giảm nguy cơ cây gãy đổ khi mưa lớn, gió mạnh. Tính đến thời điểm hiện tại của kế hoạch năm 2026, khoảng 30.000 cây đã được cắt sửa và đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành 35.000 cây trước ngày 30/6.

"Cây xanh đô thị hiện chịu nhiều tác động từ hạ tầng ngầm, công trình xây dựng và thời tiết cực đoan, khiến cây dễ suy yếu, bật gốc khi mưa dông. Vì vậy, ngoài cắt tỉa định kỳ, chúng tôi còn thường xuyên kiểm tra, xử lý cây sâu mục, chết khô và gia cố cọc chống để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Mạnh cho biết.