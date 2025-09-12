Hà Nội: Bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa', ngừng nhận khách

Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8, Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội đã ban hành các văn bản rà soát, đưa ra các mốc về việc “xóa sổ” các điểm trông giữ phương tiện dưới gầm cầu, thực hiện chỉ đạo của cơ quan chức năng, nhiều bãi xe trên địa bàn thành phố đã được dẹp bỏ, như bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương và cầu vượt ngã tư Vọng, dừng hoạt động từ ngày 6/9.

Hàng trăm phương tiện tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ngày 11/9.

Tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, "điểm nóng" nhất sau sự cố, ghi nhận của Gia đình và Xã hội trong ngày 11/9 cho thấy, các bãi trông giữ xe dọc đường Minh Khai (đoạn từ trụ T1-T14, H1-H14) do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý hiện vẫn đang có hàng trăm phương tiện được đỗ san sát ngay dưới các trụ cầu.

Phía bên trong, tại khu vực lối ra vào bãi, trong ngày hôm nay (11/9) đơn vị quản lý đã dán thông báo "Điểm đỗ xe giải tỏa, không nhận trông giữ xe".

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã dán thông báo không nhận trông giữ xe.

Trao đổi với PV, một nhân viên tại đây cho biết: "Các xe đang đỗ tại bãi đa số đều là xe gửi theo tháng, hợp đồng chưa hết hạn và chủ xe cũng chưa tìm được chỗ gửi mới nên tạm thời vẫn đỗ ở đây. Công ty đã thông báo cho khách hàng về việc dừng hoạt động, không nhận trông giữ xe, để họ chủ động tìm nơi gửi khác".

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, điểm trông giữ xe này được UBND TP Hà Nội cấp phép. Hiện Sở Xây dựng đang rà soát để sớm có báo cáo, đề xuất thành phố thu hồi giấy phép ngay trong tháng 9/2025.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó, thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. TP Hà Nội là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương được phép tổ chức rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao để sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe.

Các gầm cầu: Vĩnh Tuy, Chương Dương, Ngã Tư Vọng sau đó được sử dụng làm nơi trông giữ trông giữ phương tiện.

Khu vực các bãi gửi xe dưới gầm cầu vượt ngã tư Vọng và cầu Chương Dương đã được giải tòa từ ngày 6/9.

Tuy nhiên, từ ngày 5/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 thay thế Nghị quyết số 12. Trong Nghị quyết số 48 không còn nội dung "rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe".

Năm 2023, Bộ GTVT đã bác bỏ đề xuất của UBND TP. Hà Nội về việc tiếp tục được tổ chức trông giữ xe dưới các gầm cầu cạn. Dù vậy, từ đó đến khi xảy ra vụ cháy, do nhu cầu về giao thông tĩnh, các khu vực này vẫn được sử dụng làm nơi trông giữ phương tiện.