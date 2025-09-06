Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Vụ cháy ngày 30/8 vừa qua đã thiêu rụi hơn 500 xe máy của người dân được tập kết tại gầm cầu Vĩnh Tuy. Khu vực bị cháy chiếm khoảng 1/3 diện tích bãi xe này.

Hiện gầm cầu từ trụ T3 đến trụ T6 nhánh đường dẫn cầu Vĩnh Tuy dài cả 100 mét vẫn còn bạt ngàn xe máy, thậm chí ô tô đỗ ngày đêm ở đây.

Nhiều khu vực, xe máy để qua nhiều năm; cành cây phủ phía trên.

Một số xe xuống cấp, phụ tùng rơi rụng, hư hỏng

Một dãy dài toàn xe ga như Spacy, Vespa, Lead… để dưới gầm cầu Vĩnh Tuy nhiều năm.