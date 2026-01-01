Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội mưa rét, nhiệt độ chỉ 12 độ C từ tối 1/1

Dự báo, chiều tối và đêm 1/1 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6.

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm 1/1 và sáng 2/1, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11–14°C, vùng núi Bắc Bộ 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13–16°C.

Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm 1/1 có mưa, mưa rào; từ tối và đêm 1/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12–14°C.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–3 m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 4–6 m.

Từ tối và đêm 01/01, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–5 m.

Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–4 m.

Từ gần sáng 2–3/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.