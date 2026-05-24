Lý do có thể khiến trực thăng tấn công hiện đại AH-64E Mỹ phải hạ cánh cấp giữa ruộng

Trực thăng vũ trang AH-64E Apache Guardian của Mỹ hôm 15/5 hạ cánh khẩn cấp xuống ruộng lúa ở thành phố Pyeongtaek thuộc tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc khoảng 65 km về phía nam. Thiếu tá Eileen Poole, phát ngôn viên Sư đoàn Bộ binh 2 lục quân Mỹ, cho biết giới chức đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời cảnh sát cho biết hoạt động sửa chữa dự kiến kéo dài 2-3 ngày. Hình ảnh do truyền thông Mỹ đăng ngày 18/5 cho thấy phi cơ vẫn mắc kẹt giữa ruộng, dường như do chưa sửa chữa xong. Không có thông tin nào về sự việc được công bố sau đó.

Đây chỉ là một trong số hàng loạt sự cố mà dòng trực thăng Apache gặp phải trong những tháng gần đây.

Trực thăng vũ trang AH-64E Apache Guardian

Chuyên trang quốc phòng Defense One hôm 19/5 dẫn tài liệu an toàn nội bộ được lục quân Mỹ phát hành hồi tháng 4, trong đó cho biết lực lượng này đã tiến hành cuộc điều tra và phát hiện một vài cụm truyền động chính của trực thăng Apache có thể hỏng hóc bên trong, gây ảnh hưởng hộp số phụ, có khả năng làm cánh quạt đuôi mất lực đẩy, sập nguồn điện và thủy lực.

"Nguyên nhân gốc rễ đang được điều tra", văn bản có đoạn.

Theo tài liệu, tất cả trực thăng dòng AH-64E đều bị ảnh hưởng và lục quân Mỹ được yêu cầu ngừng vận hành những phi cơ có cụm truyền động chính bị lỗi cho đến khi nhận được thêm hướng dẫn.

Lục quân Mỹ xác nhận về cuộc điều tra, song từ chối cho biết vấn đề được phát hiện từ lúc nào và bao nhiêu trực thăng bị ảnh hưởng. "Chúng tôi đã xác định được vấn đề tiềm ẩn về hệ thống truyền động của trực thăng AH-64E và đang tích cực phối hợp với nhà sản xuất để tiến hành điều tra toàn diện nhằm xác định nguyên nhân", phát ngôn viên lục quân Mỹ cho hay.

Tuy nhiên, quan chức lục quân Mỹ từ chối xác nhận liệu các sự cố gần đây có liên quan đến vấn đề với hệ thống truyền động của dòng AH-64E hay không. "Dù đã có một số kết luận sơ bộ, chúng tôi chưa công bố những chi tiết này để tránh đồn đoán không cần thiết trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra", phát ngôn viên cho hay.

Yonhap cho biết thông tin ban đầu từ tổ bay AH-64E cho thấy động cơ có thể đã bị quá nhiệt. Giới chức Mỹ không bình luận về thông tin, cũng như chưa rõ đây có phải hậu quả từ những vấn đề xoay quanh hệ thống truyền động hay không.

​Theo nhà sản xuất Boeing, trực thăng vũ trang đa nhiệm AH-64 Apache được sử dụng bởi lục quân Mỹ và 15 quốc gia khác. AH-64E là biến thể hiện đại nhất của Mỹ, từng được gọi là AH-64D Block III, được ứng dụng một số cải tiến về năng lực kết nối và phân phối thông tin, radar, cũng như trang bị động cơ mạnh hơn các mẫu cũ.

Giá xuất xưởng mỗi chiếc AH-64E khoảng 35 triệu USD. Nếu tính cả chi phí linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật, vũ khí và huấn luyện vận hành, mỗi trực thăng AH-64E sẽ có giá lên tới 52-65 triệu USD.

Theo Defense One, Yonhap, Stars and Stripes