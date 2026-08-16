Ô tô khách tông vào đuôi xe container trên cao tốc, hàng chục người nhập viện

Khoảng 11h ngày 16/8, xe khách chở hàng chục người lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Khi đến gần nút giao Vinh - Nam Đàn, thuộc địa phận Nghệ An, xe khách tông vào phía sau một xe container đang chạy cùng chiều.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: N.T)

Cú va chạm khiến 20 người trên xe khách bị thương. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để cấp cứu.

Một số hành khách khác bị trầy xước, choáng váng sau tai nạn. Một hành khách cho biết, đang ngồi ở hàng ghế thứ 5 nghe tiếng va chạm rất mạnh. Cú tông khiến nhiều người trên xe bị xô về phía trước. "May mắn tôi chỉ bị xây xát nhẹ ở chân và vai", hành khách này kể.

Sau tai nạn, nhiều phương tiện phải dừng lại trên cao tốc, khiến dòng xe hướng Bắc - Nam ùn ứ kéo dài vài km.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, hướng dẫn một số phương tiện xuống quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình. Xe cứu hộ cũng được điều đến để di dời các phương tiện gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.