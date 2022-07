Giây phút chiến sỹ Cảnh sát bất chấp hiểm nguy lao vào biển lửa cứu người

Thứ Hai, ngày 18/07/2022

Thượng úy Nguyễn Viết Quân chính là người đã dũng cảm cứu người bị nạn, cõng em Đỗ Chí Bằng đang dần ngất lịm thoát khỏi đám cháy.

Hình ảnh xúc động về người chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong đêm 17/7 và rạng sáng 18/7, bất chấp hiểm nguy, dũng cảm lao vào biển lửa tìm kiếm, cõng người dân bị nạn ra ngoài an toàn khi cứu hộ, cứu nạn tại ngôi nhà 5 tầng trên phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đã được báo chí, dư luận người dân khâm phục, quan tâm, cộng đồng mạng lan tỏa hình ảnh đẹp này. Chúng tôi đã tìm gặp người chiến sĩ Cảnh sát PCCC dũng cảm ấy ngay sau khi anh cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị tiếp tục ứng trực.

Lao vào lửa dữ cứu 4 người gặp nạn

Chúng tôi đến Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Hoàn Kiếm vào trưa 18/7. Khi đó Thượng úy Nguyễn Viết Quân và đồng đội mới trở về đơn vị sau khi nỗ lực dập tắt đám cháy tại số nhà 378 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thượng úy Nguyễn Viết Quân chính là người đã dũng cảm cứu người bị nạn, cõng em Đỗ Chí Bằng đang dần ngất lịm thoát khỏi đám cháy.

Lúc này, Thượng úy Nguyễn Viết Quân và đồng đội vẫn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ ướt sũng nước, khuôn mặt lấm lem, ám khói bụi, lộ vẻ mệt mỏi sau cả đêm trắng chiến đấu với “giặc lửa” hung dữ. Dẫu vậy, khi thấy chúng tôi, người chiến sĩ Cảnh sát PCCC trẻ ấy vẫn nở nụ cười, không giấu được nỗi vui mừng, bởi may mắn trong trận hỏa họa đêm qua, bằng sự mưu trí, dũng cảm, với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, anh và đồng đội, có sự giúp sức của người dân đã đưa được 4 người dân thoát khỏi bàn tay của “tử thần”.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân cùng đồng đội quên mình trước hiểm nguy, lao vào lửa dữ đưa người dân ra ngoài an toàn.

Chỉ sau vài phút, Thượng úy Nguyễn Viết Quân đã cởi, cất gọn bộ quần áo bảo hộ vào vị trí theo quy định. Từng thao tác của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC nhanh gọn, dứt khoát, như chính lúc anh và đồng đội nhận được lệnh lên đường làm nhiệm vụ, lao vào biển lửa cứu người.

“Đặc thù nghề nghiệp không cho phép chúng tôi nấn ná với thời gian bởi lý do khi xảy ra cháy, người chiến sĩ Cảnh sát PCCC phải tranh thủ từng giây từng phút chạy đua với thời gian để đến hiện trường nhanh nhất, kịp thời khống chế ngọn lửa, tìm kiếm, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn”- Thượng úy Nguyễn Viết Quân tâm sự. Chính vì lẽ đó, trong mọi hoạt động, sinh hoạt ngày thường cũng như ở đơn vị, cái nếp, cái tính cẩn thận, ngăn nắp gọn gàng và tác phong nhanh nhẹn ấy Thượng úy Nguyễn Viết Quân và đồng đội được rèn rũa, thấm nhuần.

Nhắc đến vụ cháy và nhất là việc hình ảnh của bản thân đang được dư luận và cộng động mạng chia sẻ, Thượng úy Nguyễn Viết Quân cười hiền cho biết, từ đêm cho đến giờ vẫn chưa có lúc nào ngơi nghỉ, cầm điện thoại nên không biết việc đó. Đêm 17/7, Thượng úy Quân đang trực ở đơn vị cùng đồng đội thì khoảng 0h52’ ngày 18/7, tiếng chuông báo động của đơn vị réo vang. Tin báo cháy tại địa chỉ số 378 phố Phúc Tân nhanh chóng được Đại úy Trần Quốc Oai, Đội phó Đội Cảnh sát PCCC thông báo, yêu cầu đơn vị khẩn trương di chuyển đến hiện trường để tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Rất nhanh chóng, đội hình triển khai công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn gồm 27 CBCS của đơn vị cùng với 2 xe chữa cháy đã khẩn trương có mặt tại địa điểm cháy. Khi đến nơi, cửa chính tầng 1 của ngôi nhà khóa bên trong. Ngọn lửa hung dữ lúc này đã bao trùm toàn bộ tầng 1, thiêu cháy gần như hoàn toàn những vật dụng, đồ đạc ở phía trong. Toàn bộ diện tích tầng 1 của ngôi nhà ước chừng khoảng 30m2 bị lửa “chiếm giữ”. Lửa khói đang lan lên trên tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà. Đường thoát của những người dân trong ngôi nhà trên đã bị “biển lửa” chặn lại, buộc họ phải chạy ngược lên trên để cầu cứu.

Dưới sự chỉ huy của Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cùng với Thượng tá Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng triển khai các tổ kéo vòi, mở van phun nước vào dập tắt đám cháy. Các tổ công tác làm nhiệm vụ chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn phối hợp nhịp nhàng, vừa tập trung dập tắt ngọn lửa, đồng thời cũng tranh thủ từng giây phút tìm kiếm, cứu hộ những người gặp nạn trong tòa nhà. Phải mất khá nhiều thời gian và bằng nỗ lực không mệt mỏi, ngọn lửa ở tầng 1 lúc này mới được khống chế. Lần lượt 4 người trong gia đình trên đã được lực lượng Cảnh sát PCCC đưa ra ngoài an toàn.

“Mong tiếng chuông báo cháy không reo”

Thượng úy Nguyễn Viết Quân thuật lại, kể từ lúc nhận được tin báo cháy và di chuyển đến hiện trường vụ cháy có lẽ chỉ tính bằng giây bằng phút. Ngoài tổ chữa cháy, đơn vị còn bố trí một tổ công tác có nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân. Thượng úy Nguyễn Viết Quân nằm trong tổ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Khi đến nơi, vòi rồng nhanh chóng được anh và CBCS trong đơn vị đưa ra, phun nước vào trong đám cháy. Trong khi đồng đội phun nước từ vòi rồng vào đám cháy thì Thượng úy Nguyễn Viết Quân cùng với CBCS trong tổ công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn bất chấp hiểm nguy lao vào đám cháy để tìm kiếm các nạn nhân. Lúc này, toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà dường như bị ngọn lửa bao trùm. Ở phía trên tầng 2 và 3, tầng 4 của ngôi nhà, những tiếng hô hoán, kêu cứu của các nạn nhân cứ lịm dần, lịm dần bởi khói, lửa đang xâm chiếm lên phía trên.

Toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà bị lửa chiêu cháy.

“Cánh cửa tầng 1 của ngôi nhà nhanh chóng bị phá, chúng tôi lao vào biển lửa và chạy lên tầng 2. Khói mù mịt, đêm hôm hệ thống điện bị chập, cháy càng khiến cho công tác tìm kiếm khó khăn”-Thượng úy Quân thuật lại. Thượng úy Quân cùng với đồng đội nhanh chóng mở toang những cửa sổ trên tầng 2 để khói đặc phía trong thoát bớt ra ngoài.

Những người trong căn nhà bị cháy dù đã chạy lên tầng 2, tầng 3 và 4 đồng thời đóng chặt cửa vào nhưng khói vẫn len vào bên trong, khiến họ bị sặc khói. Lúc này, bà Nguyễn Lan Anh cùng với ông Đỗ Đức Kiện và con gái Đỗ Linh Chi bị ngạt khói, ho sặc sụa, vô cùng hoảng loạn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã khẩn trương dùng khăn ướt, làm biện pháp chống ngạt khói và nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài an toàn.

Lúc này, trong ngôi nhà trên vẫn còn người. Tiếng kêu cứu yếu ới và hoảng loạn của người bị nạn trong căn nhà càng thôi thúc Thượng úy Quân cùng đồng đội chạy đua với giặc lửa, với khói độc lao lên tầng thượng tìm kiếm. Trên tầng thượng của ngôi nhà, anh Đỗ Chí Bằng lúc này bị lửa trùm lên người, bỏng nặng. Khói xộc vào miệng và đường thở của anh Bằng khiến anh dần ngất lịm đi. Nếu không được sơ cứu kịp thời thì cho dù có đưa được anh Bằng xuống phía dưới thì nạn nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Với những bài học và kinh nghiệm đã được đào tạo, rèn rũa trong công tác cứu hộ, cứu nạn, Thượng úyQuân đã nhanh chóng rửa mũi, đưa những bụi mịn, tàn muội của khói ở trong miệng, mũi của anh Bằng ra ngoài, đồng thời hô hấp nhân tạo, giằng giật sự sống lại cho nạn nhân từ bàn tay "tử thần". Khi hơi thở của anh Bằng đã được kéo trở lại, nhịp tim dần đập bình thường, Thượng úy Quân lúc này nhanh chóng xốc người bị nạn lên lưng, trùm chăn ướt kín người nạn nhân và đưa xuống phía dưới.

Anh Bằng nhanh chóng được Thượng úy Quân cùng đồng đội đưa ra xe cứu thương chở đến bệnh viện cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch. Trong khói bụi và lửa dữ ấy, hình ảnh Thượng úy Quân bất chấp nguy hiểm, cứu người, lao ra từ đám cháy, cõng trên lưng người dân bị thương đưa đến nơi an toàn khiến mọi người vô cùng khâm phục và xúc động.

Hình ảnh mặt mũ, quần áo lấm lem và nhất là đôi mắt cương nghị, quyết tâm chiến đấu, chiến thắng giặc lửa của Thượng úy Nguyễn Viết Quân đã trở thành hình ảnh đẹp, được dư luận ngợi khen. Hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận với những dòng, trạng thái của cộng đồng mạng bày tỏ niềm xúc động, khâm phục người chiến sỹ Cảnh sát PCCC đã tràn ngập khắp mạng xã hội.

Khi chúng tôi hỏi khoảnh khắc lao vào biển lửa để cứu người dân gặp nạn, những người chiến sỹ Cảnh sát PCCC như Thượng úy Nguyễn Viết Quân có suy nghĩ gì? Vẫn nụ cười hiền, Thượng úy Quân thành thực: “Tôi chẳng kịp nghĩ gì cả. Lúc ấy, chỉ mong sao lao vào lửa tìm kiếm được người bị nạn để đưa họ ra ngoài an toàn một cách nhanh nhất”.

Ngọn lửa quá hung dữ, và như một phản xạ đã trở thành có điều kiện, một mệnh lệnh của trái tim, những người Cảnh sát PCCC như Thượng úy Quân và đồng đội chẳng có đủ thời gian để nghĩ gì, ngoài việc làm thế nào tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được các nạn nhân, đưa họ ra ngoài nhanh nhất, an toàn nhất.

Thượng uý Quân trong một lần hướng dẫn tuyên truyền PCCC cho các bạn thiếu nhi.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trong vụ cháy vừa qua lực lượng Cảnh sát PCCC của đơn vị cũng nhận được sự hỗ trợ rất tích cực, hiệu quả của Công an quận Ba Đình và người dân trong khu vực. Các CBCS tham gia làm nhiệm vụ đã nêu cao, phát huy tinh thần, ý chí, quyết tâm hết mình vì nhân dân phục vụ.

Hình ảnh của những CBCS bất chấp hiểm nguy, xông vào biển lửa, khói độc, đưa những người dân gặp nạn ra ngoài an toàn đã khiến người dân vô cùng xúc động. Đối với chỉ huy và CBCS tham gia làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, đó là nhiệm vụ, trách nhiệm và danh dự, mệnh lệnh từ trong trái tim và Thượng úy Nguyễn Viết Quân tiêu biểu cho hình ảnh đẹp đó.

Hơn 11 năm đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND và cũng chừng đó thời gian Thượng úy Nguyễn Viết Quân gắn bó với công việc, nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Trong suốt 11 năm qua, rất nhiều những vụ cháy lớn đã được Thượng úy Quân và đồng đội tham gia dập tắt, cứu hộ cứu nạn thành công.

Dẫu vậy, khi nhắc đến cháy nổ, Thượng úy Nguyễn Viết Quân không khỏi lo lắng, trầm ngâm, mong rằng không còn phải nghe những tiếng chuông báo cháy, ý thức người dân về phòng, chống cháy nổ được nâng cao.

“Đã xảy ra cháy nổ thì dù có cứu được người thì cũng thiệt hại ít nhiều và thậm chí rất lớn về tài sản. Hậu quả cháy rất khủng khiếp. Mỗi người dân chúng ta hãy tự nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, thay đổi từ chính những thói quen, nếp sinh hoạt tưởng chừng như đơn giản như khóa van gas khi nấu ăn xong, không thắp hương khi vắng nhà, hệ thống điện không được câu, nối dẫn tới quá tải…điều đó cũng góp phần phòng ngừa rất lớn cháy, nổ”- Thượng úy Nguyễn Viết Quân trăn trở khi trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề với phóng viên.

