Giấu hồ sơ của công an, chủ xe Mercedes bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Khoát (sinh năm 1964, trú tại tiểu khu 1, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 8h ngày 2/3, Hoàng Xuân Khoát đến Cụm 10 Trạm CSGT Tân Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) để giải quyết vi phạm hành chính về lỗi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ.

Trong quá trình làm việc, ông Khoát đã lợi dụng việc được cho xem hồ sơ đã tự ý cầm hồ sơ vi phạm, mang ra xe ô tô cá nhân BKS 26A-114.99, nhãn hiệu Mercedes GLA 50, khóa cửa xe và không hợp tác với lực lượng chức năng.

Xe ông Khoát đỗ chắn tại cổng cơ quan nhà nước. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Mặc dù đã được cán bộ, chỉ huy đơn vị nhiều lần tuyên truyền vận động, yêu cầu trả lại hồ sơ nhưng ông Khoát không thực hiện.

Ngoài ra, ông Khoát có hành vi đỗ xe ô tô từ khoảng 13h30 cùng ngày, đỗ chắn ngang cổng đơn vị, gây cản trở hoạt động bình thường của lực lượng chức năng cho đến 17h15 cùng ngày.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Khoát về tội "Chống người thi hành công vụ" để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.