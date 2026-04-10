Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn

Khoảng 5h20 sáng ngày 9/4/2026, Công an phường Giảng Võ nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra trước trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trên phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội khiến một người tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường đã có mặt, bảo vệ hiện trường.

Qua ghi nhận ban đầu, xe ô tô Mercedes G63 màu đen lưu thông theo hướng từ Đào Tấn đi Kim Mã, khi đến khu vực trên đã va chạm với ông D.N.O (sinh năm 1935, hộ khẩu thường trú và nơi ở tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ) đang đi bộ qua đường. Hậu quả, ông O tử vong tại chỗ.

Ô tô Mercedes G63 gây tai nạn trên phố Đào Tấn (Hà Nội) khiến một cụ ông tử vong tại chỗ, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Công an phường Giảng Võ đã phối hợp với các lực lượng chức năng, báo cáo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt tại khu vực đông dân cư, có người đi bộ qua đường. Người dân khi tham gia giao thông cũng cần lựa chọn vị trí sang đường an toàn, quan sát kỹ trước khi di chuyển nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.