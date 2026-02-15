Khởi tố vụ án đập gương, cào xước xe Mercedes đỗ trước nhà dân ở Hà Nội

Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Hủy hoại tài sản đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo đến người tố giác là chị Ngọc, trú phường Thanh Xuân.

Theo công an, kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng UBND phường Đại Mỗ xác định tổng chi phí sửa chữa và thay thế cụm đèn là 56,3 triệu đồng.

Chiều 15/2, trả lời VnExpress, chị Ngọc cho biết không đồng tình với kết luận giám định thiệt hại như trên. Các vết xước theo Hội đồng định giá chỉ được tính bằng cách sơn bả từng vết với mức 200.000-700.000 đồng một vết. Tuy nhiên trên thực tế "không đại lý nào làm như vậy cả", họ phải sơn lại cả tấm có vết xước, với số tiền ít nhất gấp đôi so với định giá.

Với khung gương chiếu hậu bị cào xước, kết luận định giá tố tụng chọn cách sơn bả với chi phí 600.000 đồng song đại lý đề xuất thay thế cả khung gương trị giá 25,2 triệu đồng. Với vết ở ốp nhựa cụm đèn pha, Hội đồng xác định chỉ cần 51 triệu đồng cho việc thay mới riêng từng linh kiện. "Thế nhưng thay như vậy là không thể và hãng đề xuất phải thay mới toàn bộ giá 70,6 triệu đồng", chị Ngọc nói.

Xe Mec GLC 200 của chị Ngọc bị cào xước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, tối 18/1, chị Ngọc đỗ ôtô Mercedes-Benz GLC200 trước cửa một gia đình ở dự án khu nhà ở Nam Thắng, phố Phùng Khoang. Chị rời đi trong khoảng một tiếng rưỡi, từ 19h55 đến 21h20, trên xe có để lại số điện thoại liên hệ.

Khi quay lại, chị Ngọc xem camera an ninh thấy hai phụ nữ có hành vi đập gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân xe. Họ còn đặt một chậu cây dưới gầm xe. Thấy sự việc phức tạp, chủ xe trình báo công an khu vực, thông báo "chi phí sửa xe dự kiến do hãng xe báo hết hơn 116 triệu đồng".