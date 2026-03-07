Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Ông Nhuận Đạt đã hoàn tục và đăng ký kết hôn

Trước những thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông liên quan đến ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt), Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành văn bản số 058/TCBC-HĐTS.VP2 nhằm cung cấp thông tin chính thức về sự việc.

Ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) đã hoàn tục và sau đó đăng ký kết hôn.

Liên quan đến ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt), Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin như sau:

Căn cứ Báo cáo số 29/BC-BTS ngày 6/3/2026 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và qua xác minh tại địa phương, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt), sinh ngày 31 tháng 7 năm 1978, quê quán tại tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa (đã viên tịch), trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, ông Trần Minh Thành - Nhuận Đạt tu học tại Ninh Thuận và sau đó, ông đã xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.

Đến ngày 3 tháng 12 năm 2025, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) đã đến chùa Quan Âm - tỉnh Khánh Hòa xin phép lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng. Trước sự chứng kiến của Thầy Thích Nhuận Minh cùng một số vị đi cùng, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) đã chính thức tác bạch xin hoàn tục và sau đó đăng ký kết hôn.

Sau thời điểm hoàn tục, trên một số nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện các hình ảnh và video ghi lại sinh hoạt cá nhân của ông Trần Minh Thành trong các chuyến đi du lịch. Trong một số hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội, ông Trần Minh Thành sử dụng trang phục của cư sĩ tại gia, có hình thức tương đối gần với trang phục thường thấy của tu sĩ Phật giáo. Điều này đã tạo nên nhiều dư luận trái chiều.

Do đó, thông cáo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được ban hành nhằm cung cấp thông tin để các cơ quan truyền thông và công chúng hiểu rõ sự việc, đồng thời tránh những suy diễn không cần thiết có thể ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân không liên quan.