Giáng chức Phó văn phòng Đoàn ĐBQH "gạt tay trúng má" nữ nhân viên y tế

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 16:25 PM (GMT+7)

Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo, giáng chức sau vụ việc tát nữ nhân viên y tế trong lúc lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 9/8, Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thông tin về việc xử lý vi phạm đối với ông Trần Vinh - Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP Đà Nẵng sau vụ việc tát nữ nhân viên y tế trong lúc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân Đà Nẵng

Cụ thể, Chi bộ Công tác Quốc hội (thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố) đã ban hành quyết định về thi hành kỉ luật đối với ông Trần Vinh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố bằng hình thức cảnh cáo.

Đồng thời, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cũng ban hành quyết định về thi hành kỉ luật đối với ông Trần Vinh, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố bằng hình thức giáng chức.

Ông Trần Vinh cũng bị Công an quận Sơn Trà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “xâm hại sức khỏe của người đang thi hành công vụ”.

Ngoài ra, Sở TT&TT TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do có hành vi vi phạm trong việc cung cấp thông tin báo chí theo Nghị định số 119.

Như Báo Giao thông đưa tin, lúc 9h30 ngày 1/8 tại điểm lấy mẫu xét nghiệm ở đường Nguyễn Hiền (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), kỹ thuật viên xét nghiệm Phan Thị Loan - nhân viên khoa Xét nghiệm Trung tâm y tế quận Sơn Trà đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân thì bị ông Trần Vinh đánh vào mặt rồi bỏ đi.

Công an phường Nại Hiên Đông gặp lãnh đạo công an phường, tổ công an xử lý sự việc và ông Trần Vinh để giải quyết vụ việc trên.

Tại buổi làm việc giữa các bên tại Công an phường Nại Hiên Đông, ông Trần Vinh thừa nhận hành vi tát vào mặt kỹ thuật viên xét nghiệm Phan Thị Loan và đã có lời xin lỗi.

Khoảng 19h cùng ngày, nhiều cơ quan báo chí đăng tải lời ông Vinh về vụ việc. Trong đó, ông Vinh nói chỉ gạt tay trúng má kỹ thuật viên Phan Thị Loan.

Trung tâm y tế quận Sơn Trà sau đó có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc.

