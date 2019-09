Gian lận điểm: Khác biệt giữa Hòa Bình với Sơn La, Hà Giang

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 17:30 PM (GMT+7)

Cùng là ba địa phương xảy ra gian lận điểm thi, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Hòa Bình được đánh giá là “nóng” nhất trong việc xử lý những người liên quan, cả về hình sự và kỷ luật Đảng.

Hòa Bình, Sơn La và Hà Giang là ba địa phương xảy ra gian lận điểm tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, một trong những bê bối lớn nhất của lịch sử ngành giáo dục.

Tới thời điểm hiện tại, Sơn La và Hà Giang đã có quyết định chính thức đưa vụ án ra xét xử, riêng Hòa Bình vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng (chỉ trong vong hai ngày gần đây, 8 bị can đã bị khởi tố bổ sung – PV).

Chính vì vậy, Hòa Bình được đánh giá là địa phương “nóng” nhất trong việc xử lý những người liên quan, không chỉ về hình sự mà còn về kỷ luật Đảng.

8 trong số 15 bị can vụ gian lận điểm thi tại tỉnh Hòa Bình

Bộ Công an trực tiếp điều tra

Trong số ba tỉnh, gian lận điểm tại Hòa Bình là vụ án duy nhất do trực tiếp cơ quan ANĐT Bộ Công an thụ lý điều tra. Hai vụ án còn lại ở Sơn La và Hà Giang đều do cơ quan ANĐT Công an tỉnh phụ trách.

Từng giải thích về sự khác biệt này, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết vụ việc ở Hòa Bình có thủ đoạn phạm tội mới, do vậy từ đề nghị của phía tỉnh, Bộ Công an đã trực tiếp tham gia.

Đến nay, số bị can bị khởi tố trong vụ án tại Hòa Bình là 15, nhiều nhất trong ba địa phương. Các bị can bị khởi tố về ba tội danh: đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trước đó, hồi tháng 4-2019, Cục Đào tạo (Bộ Công an) sau khi nhận danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia từ Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã chuyển tới các trường trực thuộc để rà soát.

Kết quả có 28 thí sinh không đủ điểm trúng tuyển sau khi chấm thẩm định, trong đó có 17 em ở Học viện Cảnh sát nhân dân; 9 em đang học Học viện An ninh nhân dân và 2 em học Đại học Phòng cháy chữa cháy. Số này đã được bàn giao về các đơn vị sơ tuyển để xử lý theo đúng quy định.

Gian lận điểm tại Hòa Bình là vụ án duy nhất do Bộ Công an trực tiếp thụ lý điều tra. Ảnh: Internet

Tỉnh đầu tiên phát hiện đưa-nhận hối lộ

Đặc biệt, Hòa Bình cũng là nơi đầu tiên bị xác định có hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Theo đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố bị can Đỗ Mạnh Tuấn (phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) về tội nhận hối lộ, Hồ Chúc (giáo viên Trường THPT Thanh Hà) về tội đưa hối lộ.

Trong bản kết luận điều tra hồi tháng 3-2019, bị can Đỗ Mạnh Tuấn từng thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng từ việc can thiệp, sửa điểm cho các thí sinh.

Việc phát hiện và xác định có hành vi đưa-nhận hối lộ của CQĐT Bộ Công an đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong dư luận. Đây có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất cho động cơ, mục đích của các bị can khi tham gia vào quá trình sửa điểm.

Hơn thế, từ hành vi đưa-nhận hối lộ tại Hòa Bình, hi vọng động cơ thực sự của các bị can trong hai vụ án ở Sơn La và Hà Giang sẽ sớm được làm sáng tỏ.

Hàng loạt đảng viên bị kỷ luật, xem xét kỷ luật

Không chỉ “nóng” về xử lý hình sự, Hòa Bình cũng là địa phương đã kỷ luật, xem xét kỷ luật hàng loạt đảng viên, bao gồm cả phụ huynh có con em được nâng điểm và các cán bộ để xảy ra sai phạm trong kỳ thi.

Điển hình trong số này, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Cửu (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) bằng hình thức cảnh cáo.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Trọng Đắc (Giám đốc Sở GD&ĐT) bằng hình thức cách chức.

UBKT Tỉnh ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật mức khiển trách đối với Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình; cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Lương (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT); khiển trách bà Đinh Thị Hường (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT).

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy còn yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy các đơn vị chủ quản xem xét kỷ luật đối với ông Bùi Văn Thắng (cựu Giám đốc Sở GTVT), Trần Văn Tiệp (Giám đốc Sở NN&PTNT), ông Đỗ Hải Hồ (Giám đốc Sở KH&CN), ông Nguyễn Anh Tuấn (Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh) và ông Phạm Hồng Hải (Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình). Năm người này đều có con được nâng điểm.

Mới đây nhất, UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị xem xét kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm.