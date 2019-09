Bắt cựu trưởng phòng Công an tỉnh Hòa Bình vụ gian lận điểm thi

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 18:00 PM (GMT+7)

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: I.T)

Ngày 14/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 13/9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Khương Ngọc Chất (SN 1975), nguyên Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình, trú tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 13/9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam; ngày 14/9/2019 tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Khương Ngọc Chất.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật.