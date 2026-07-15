Mỹ phong tỏa cảng biển, không kích dữ dội Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), lực lượng đặc trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông của quân đội Mỹ, xác nhận các biện pháp phong tỏa toàn diện đối với cảng biển của Iran bên bờ eo biển Hormuz đã được tái áp đặt từ 3h sáng nay (15/7, giờ Hà Nội) theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khói bốc lên sau một đợt không kích ở Iran. Ảnh: Anadolu

Ngay trước khi ban bố lệnh phong tỏa, CENTCOM thông báo "bắt đầu tiến hành một đợt tấn công bổ sung nhằm vào Iran để tiếp tục làm suy giảm các năng lực của Iran được sử dụng để tấn công tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz".

Đây là đêm thứ tư liên tiếp Mỹ không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Iran. CENTCOM chưa thông báo về phạm vi và quy mô của cuộc tấn công, nhưng truyền thông Iran cho hay, nhiều tiếng nổ đã vang lên khắp các khu vực miền Nam nước này, bao gồm thành phố cảng Bandar Abbas.

Các động thái nêu trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nối lại tấn công Iran, gần một tháng sau khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ nhằm tiến tới thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt xung đột.

Ông Trump cho hay, các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ tiếp tục cho đến khi ông cảm thấy đủ, và ông sẽ "để dành các mục tiêu năng lượng đến cuối cùng". "Chúng ta sẽ đánh sập tất cả các nhà máy điện, tất cả các cây cầu của họ cho đến khi họ chịu ngồi vào bàn đàm phán", ông nói với FoxNews.

Về eo biển Hormuz, Tổng thống Trump xác nhận sẽ tìm kiếm thỏa thuận quản lý với các quốc gia vùng Vịnh và từ bỏ ý tưởng thu phí 20% đối với tàu bè di chuyển trên tuyến hàng hải này. Từ sau khi căng thẳng tái bùng phát tuần trước, mỗi ngày hiện chỉ có lác đác một số tàu đi qua eo biển Hormuz.

Chỉ trong một tuần qua, giá dầu thô Brent quốc tế (hợp đồng giao tháng 9/2026) đã tăng 15% lên mức gần 85 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6/2026.

Về phía Iran, giới chức nước này tuyên bố sẽ đáp trả khốc liệt các cuộc tấn công của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sẽ chiến đấu để duy trì kiểm soát eo biển Hormuz "đến hơi thở cuối cùng".

"Nếu Mỹ nghĩ họ có thể buộc chúng tôi quay lại bàn đàm phán bằng cách siết chặt trừng phạt, sử dụng biện pháp quân sự và các lệnh phong tỏa kinh tế, thì họ đã nhầm", Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi phát biểu trên truyền hình nhà nước.