Tin lời tài xế có bằng lái, chủ xe vướng vòng lao lý sau tai nạn chết người

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố 2 bị can gồm Ninh Văn D. về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" và Đào Tiến Đ. về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo kết quả điều tra, tháng 11/2025, Ninh Văn D. đăng thông tin tuyển lái xe tải trên mạng xã hội. Sau đó, Đào Tiến Đ. (SN 2002) liên hệ xin việc và nhiều lần khẳng định đã có giấy phép lái xe ô tô. Mặc dù Đ. không xuất trình được giấy phép lái xe, Ninh Văn D. vẫn tin tưởng, giao xe tải để Đ. điều khiển trong thời gian dài mà không kiểm tra, xác minh điều kiện lái xe theo quy định.

Giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, chủ xe và người lái xe đều bị đề nghị truy tố.

Đến ngày 27/11/2025, khi điều khiển xe tải trên tuyến ĐT255, thuộc xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, Đào Tiến Đ. đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua khu vực giao nhau, dẫn đến va chạm với bà Đặng Thị P. đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến bà P. tử vong tại chỗ. Quá trình điều tra xác định, Đào Tiến Đ. không có giấy phép lái xe ô tô.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc Ninh Văn D. giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra kết luận hành vi của Ninh Văn D. đủ yếu tố cấu thành tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố.

Đối với Đào Tiến Đ., cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và cá nhân tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Việc chủ quan, tin tưởng hoặc nể nang khi giao xe cho người không đủ điều kiện không chỉ có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà còn khiến người giao xe phải chịu trách nhiệm hình sự cùng với người trực tiếp gây tai nạn.