Giải cứu 3 người trong vụ cháy lúc rạng sáng ở Hải Phòng

Rạng sáng 7/11, căn hộ cao tầng trên phố Miếu Hai Xã (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã gọi điện tới chính quyền sở tại.

Ngay lập tức, Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN) đã huy động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường.

Tiếp cận hiện trường, cảnh sát xác định có 3 người mắc kẹt tại tầng 3 ngôi nhà, nơi có lửa và khói bủa vây, đe dọa tính mạng người dân.

Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà cao tầng xảy ra hỏa hoạn lúc rạng sáng.

Tổ cảnh sát nhanh chóng triển khai các phương án tiếp cận, sử dụng thiết bị bảo hộ và kịp thời giải cứu 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ, 1 người thoát ra qua thang chữa cháy bên ngoài. Đồng thời, triển khai các phương án dập lửa, khống chế đám cháy.

Đến sáng cùng ngày, 3 người được giải cứu đã an toàn, gồm: bà N.T.H (SN 1948), bà P.T.P (SN 1969) và cháu D.G.B (SN 2020).

Lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang tầng 2 và các tòa nhà cao tầng kế bên hiện trường vụ hỏa hoạn. Cảnh sát đang tích cực khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân.