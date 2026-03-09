Hà Nội yêu cầu xử lý tình trạng găm hàng, bán xăng dầu bằng chai, lọ trái phép

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động do xung đột tại Trung Đông.

Theo chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội được giao chủ trì, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu; yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về chất lượng, niêm yết và bán đúng giá.

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, gián đoạn bán xăng dầu và kinh doanh xăng dầu bằng chai, lọ trái phép.

Chính quyền Hà Nội nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu tự ý dừng bán hàng khi không có lý do chính đáng, gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ. Các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho hệ thống bán lẻ sẽ bị phát hiện và xử lý kịp thời.

Các cơ quan chức năng cũng phải thường xuyên tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động biện pháp điều hành phù hợp, bảo đảm nguồn cung ổn định.

UBND TP Hà Nội yêu cầu chính quyền các xã, phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường rà soát hoạt động của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, đặc biệt là tình trạng đóng – mở cửa và nguồn hàng thực tế. Đồng thời, các địa phương cần tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực tập trung nhiều cửa hàng xăng dầu nhằm hạn chế ùn tắc khi lượng người mua tăng cao.

Thành phố cũng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trên vỉa hè hoặc dọc các tuyến đường, coi đây là hoạt động kinh doanh trái phép tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và cháy nổ.

Đối với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ, Hà Nội yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung liên tục, duy trì thời gian mở cửa bán hàng đã đăng ký, tuân thủ nghiêm quy định về đo lường và chất lượng xăng dầu.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, thời gian gần đây một số doanh nghiệp bán lẻ đã đề nghị điều chỉnh giảm thời gian bán hàng do thiếu nguồn cung và nhân lực phục vụ.

Riêng ngày 7/3, cơ quan chức năng ghi nhận 17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán hoặc hết hàng có lý do chính đáng, tăng ba cửa hàng so với ngày 6/3. Phần lớn các điểm thiếu hàng thuộc hệ thống thương nhân phân phối – đơn vị trung gian phụ thuộc nguồn cung từ các thương nhân đầu mối nhập khẩu.

Hiện trên địa bàn Hà Nội, gần 70% cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống các doanh nghiệp đầu mối, trong khi hơn 30% còn lại thuộc thương nhân phân phối hoặc nguồn cung từ các tỉnh, thành khác. Thành phố cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình để bảo đảm thị trường xăng dầu hoạt động ổn định.