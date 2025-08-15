Gia hạn điều tra vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, tối 15-8, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh cho biết) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tiến hành trao trả lại các vật dụng của nữ sinh cho gia đình.

“Điều tra viên tiến hành trả lại chiếc xe đạp và quần áo của cháu Trân lúc xảy ra tai nạn. Đồng thời cán bộ công an tiếp tục yêu cầu gia đình đưa ra mức bồi thường cụ thể, tuy nhiên hiện tại tôi chỉ muốn cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra làm rõ, đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra tôi cũng có đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra phải có văn bản trả lời chính thức cho gia đình tôi về việc khởi tố bị can đối với tài xế xe tải là ngày 26-6, mà đến ngày 5-8 công an mới mời lên thông báo và cũng chưa có văn bản nào trả lời chính thức vụ việc" - bà Hiền cho hay.

Bà Nguyễn Thị Hiền nhận lại đồ vật của con gái khi bị tai nạn giao thông.

Cũng theo bà Hiền, cán bộ công an cũng nhắc lại thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gia hạn điều tra vụ án thêm 3 tháng nữa nhưng cũng không có văn bản cụ thể.

Như PLO đã nhiều lần thông tin, ngày 4-9-2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển ô tô tải biển số 84C-102.77 vượt ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng sát lề đường, dẫn đến lấn sang phần đường bên trái và gây tai nạn khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, học sinh lớp 9) tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, Công an huyện Trà Ôn (đã giải thể) lại ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội". Gia đình của bé Trân đã khiếu nại đến VKSND huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long nhưng đều bị bác bỏ.

Đến ngày 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột bé Trân) đã nổ súng bắn tài xế Trung rồi tự sát. Tài xế xe tải bị thương nặng.

Để đảm bảo việc xử lý khách quan, toàn diện và nghiêm minh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long để kiểm tra lại. Qua thẩm tra, Bộ Công an xác định có căn cứ cho thấy hành vi điều khiển phương tiện của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 2-5, Viện trưởng VKSND Tối cao đã ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại và không khởi tố vụ án trước đó.

Ngày 3-5, VKSND tỉnh Vĩnh Long chính thức ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra lại theo đúng quy định.

Chiều 5-5, tổ công tác của Công an và VKSND tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc với mẹ của bị hại, bà Nguyễn Thị Hiền, cùng sự tham gia của các luật sư bảo vệ quyền lợi gia đình nạn nhân.

Đại diện cơ quan chức năng khẳng định vụ án sẽ được điều tra công tâm, khách quan, các cán bộ từng xử lý vụ việc sẽ không tham gia điều tra lại để đảm bảo tính minh bạch.

Ngày 6-5, cán bộ điều tra của VKSND Tối cao đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn tại xã Vĩnh Xuân để kiểm tra, ghi nhận ý kiến và các dấu vết hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý các cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong diễn biến khác, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đang điều tra làm rõ có hay không hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông.