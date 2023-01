Gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nộp tiền khắc phục hậu quả

12 bị can là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận bị đề nghị truy tố Trong vụ án xảy ra tại dự án Tân Việt Phát 2, Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 12 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh Bình Thuận. Các bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS gồm 11 bị can: Nguyễn Ngọc Hai (nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận), Lương Văn Hải (nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận). Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh (nguyên giám đốc và phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận), Ngô Hiếu Toàn (nguyên phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận). Đặng Hoài Nhân (nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận), Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng (nguyên chi cục trưởng và phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận). Phạm Duy Cường (nguyên phó trưởng Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai), Lê Anh Huy (nguyên trưởng Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai), Nguyễn Thị Thu Phong (nguyên phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận). Riêng bị can Nguyễn Văn Phong (phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 360 BLHS.