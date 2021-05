Gia cảnh éo le của nam sinh quên mình cứu 3 nữ sinh bị đuối nước

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 10:34 AM (GMT+7)

Hoàn cảnh gia đình Nhã vô cùng éo le, nhà có 8 anh chị em, bố bị tai biến, mẹ làm nông, Nhã có 1 anh trai bị câm điếc, 1 em trai từng bị chết đuối.

Hoàng Văn Nhã quên mình cứu 3 nữ sinh bị đuối nước.

Sáng 3/5, ông Hồ Đức Luyện – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hoàn cảnh gia đình em Hoàng Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên năm 4, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, ở xã Quỳnh Yên) vô cùng éo le.

Theo ông Luyện, gia đình Nhã rất khó khăn, bố bị tai biến 3 năm nay, ông bà nội đã trên 80 tuổi, sức khỏe yếu, mẹ làm nông thường xuyên đau yếu, bệnh tật. Bố mẹ Nhã có 8 người con, 2 người con gái, 6 người con trai, Nhã là con thứ 6 trong gia đình.

“Nhã là người hiền lành. Học xong cấp 3 Nhã đi học Đại học ở trong Huế và xảy ra sự việc đau lòng này. Nhã có 1 anh trai bị uốn ván rồi thành ra không nói, không nghe được, còn em trai thứ 8 cũng bị chết đuối mất rồi”, ông Luyện nói.

Ông Luyện cho hay, sau khi xảy ra sự việc, gia đình đưa thi thể Nhã về quê nhà, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn.

“Chính quyền xã, huyện, tỉnh đoàn cũng đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Hôm qua, đại diện các thầy cô giáo nơi Nhã theo học cũng đến tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. 9h30 sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến nhà để chia sẻ nỗi đau với gia đình Nhã”, ông Luyện nói.

Ông Luyện cho biết thêm, nhiều người đến tiễn đưa, cảm phục tấm lòng dũng cảm quên mình cứu bạn của Nhã. Người dân trong thôn, xóm ai cũng tiếc thương cho sự ra đi của Nhã khi tuổi đời còn quá trẻ. Các bạn nữ sinh được Nhã cứu, sức khoẻ còn yếu nên chưa đến thắp hương cho Nhã. Một số người thân của các em này đến thăm viếng, cảm ơn sâu sắc đến gia đình.

Ai cũng không cầm được lòng khi tiễn đưa Nhã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân đến tiễn đưa, chia buồn với gia đình Nhã.

Trước đó, chiều 30/4, Nhã cùng nhóm bạn đi chơi và tắm biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khi đang tắm, Nhã thấy có ba nữ sinh viên bị nước biển cuốn ra xa, đuối nước, chới với kêu cứu.

Nhã liền ứng cứu, dìu được ba nữ sinh viên vào bờ an toàn. Do bị đuối sức, Nhã bị sóng cuốn ra xa, mất tích. Khoảng 30 phút sau, Đội cứu hộ biển Thuận An và người dân tìm, đưa được Nhã vào bờ và đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Trước sự việc trên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu các bạn bị đuối nước.

