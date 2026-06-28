Từ lọ thuốc nam 17.000 đồng đến cú lừa 2,8 tỷ bán 'thần dược'

Trần Huy Hoàng, sinh năm 2002, cư trú tại xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, cùng 2 "cộng sự" Dương Quốc Lập và Dương Văn Tuấn, đều sinh năm 1998, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

12 đồng phạm cùng tội danh, đều sinh năm 1998-2004.

Sự việc bắt đầu từ đầu năm 2023 khi Hoàng và Lập cùng làm việc tại một công ty bán thực phẩm chức năng. Hai người tìm hiểu về hoạt động của chùa Long Hương cùng sư thầy Thích Tuệ Hải ở Đồng Nai chuyên bán thực phẩm dưỡng sinh và tư vấn sức khỏe liên quan các bệnh về xương khớp...

Thấy uy tín lớn của sư thầy, nhóm này nảy sinh ý định mạo danh để bán các loại thuốc nam giả, chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Huy Hoàng (hàng đầu) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cáo buộc của VKS cho thấy hoạt động của các bị cáo không phải ý định bồng bột tự phát mà tổ chức chuyên nghiệp, sử dụng phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp để theo dõi đơn hàng, quản lý thông tin khách hàng và tính toán lương thưởng cho nhân viên.

Lập được giao nhiệm vụ chạy quảng cáo trên Facebook bằng cách sao chép các bài viết, video tư vấn sức khỏe của sư thầy Thích Tuệ Hải về các bệnh xương khớp, dạ dày.

Khi khách hàng để lại số điện thoại, thông tin này sẽ được cập nhật lên hệ thống để các nhân viên sale tiếp cận. Các nhân viên này được hướng dẫn sử dụng tài khoản Zalo ảo, đặt hình đại diện là sư thầy hoặc mạo danh là "đệ tử" của thầy để gọi điện tư vấn.

Họ được đào tạo các kịch bản nói chuyện chuyên nghiệp, tìm hiểu qua các video trên mạng để nắm bắt kiến thức về bệnh lý, từ đó dễ dàng "bắt bệnh" và thuyết phục khách hàng mua thuốc.

Điều này khiến hàng ngàn người dân, đặc biệt là những người ở vùng sâu vùng xa hoặc người cao tuổi đang chịu đựng bệnh tật, dễ dàng sập bẫy, theo cáo buộc.

Thần dược 17.000 đồng lừa nghìn người

VKS xác định, nguồn gốc các loại "thần dược" mà nhóm này bán ra thực chất chỉ là các sản phẩm thuốc nam rẻ tiền, không qua kiểm định.

Tuấn chịu trách nhiệm đặt mua các loại thuốc dạng viên nén, dung dịch từ một số hộ gia đình tự sản xuất tại xã Ba Vì với giá rẻ, chỉ 17-25 nghìn đồng mỗi sản phẩm.

Các sản phẩm này được dán nhãn mác với những cái tên mỹ miều như "Phục khớp Long Hương", "Dạ dày Tuệ Hải", "Tái tạo khớp Long Hương" nhằm tạo cảm giác đây là sản phẩm độc quyền từ ngôi chùa của thầy Tuệ Hải ở Đồng Nai.

Các sản phẩm sau đó được bán giá gấp 10 lần, 20 lần, cao nhất tới 300.000 đồng.

Để khuyến khích nhân viên lừa đảo tích cực, Hoàng và đồng phạm áp dụng chính sách lương thưởng theo doanh số, vượt chỉ tiêu được thưởng, ngược lại bị trừ lương.

Tổng tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại là 2,8 tỷ đồng với hơn 1.431 đơn hàng. Nhóm này bị xác định hoạt động trong 53 ngày từ tháng 2-4/2024, nghĩa là mỗi ngày "chốt" trung bình 27 đơn.

Theo kết quả giám định, các sản phẩm này không phải là thuốc, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và không hề được sản xuất tại chùa Long Hương hay bởi sư thầy Thích Tuệ Hải.

Phía sư thầy xác nhận chỉ sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm dưỡng sinh như gạo lứt, muối mè, nước tương, trà túi lọc... và các sản phẩm này đều có nhãn mác, logo của Công ty Quy Nguyên rõ ràng.

Vụ án vừa được TAND Hà Nội đưa ra xét xử xong hoãn vì vắng mặt một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.