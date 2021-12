Gây tai nạn khiến 2 người tử vong, tài xế ô tô kéo lê xe máy bỏ chạy

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 03:01 AM (GMT+7)

Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ chạy gần 10km khỏi hiện trường thì bị CSGT tạm giữ.

Tối 30/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định xác nhận với Báo Giao thông, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, lái xe Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, trú tại thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển xe đầu kéo mang BKS: 77C - 154.14, kéo theo rơ moóc mang số hiệu 77R - 006.81 xuất phát từ thôn Nhơn Nghĩa Đông theo tuyến tỉnh lộ ĐT639B ra QL19, đoạn khu vực xã Nhơn Tân, TX. An Nhơn đã va chạm với nhiều phương tiện tham gia giao thông trên đường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến em V.T.P (SN 2006, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) tử vong tại chỗ và 10 người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Tại hiện trường, nhiều phương tiện xe máy, xe đạp bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định) đã cử lực lượng truy đuổi, dừng phương tiện và khống chế được lái xe Nguyễn Văn Thâu tại Km 1216, QL1 đoạn qua huyện Tuy Phước vào lúc 17h30. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo còn kéo lê theo một chiếc xe máy của người bị nạn.

Sau đó, lực lượng chức năng Phòng CSGT tỉnh Bình Định cho biết, đã bàn giao tài xế gây tai nạn cho Công an TX.An Nhơn kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Đến 22h tối 30/12, Ban ATGT tỉnh Bình Định xác nhận với Báo Giao thông, thêm một nạn nhân đã tử vong liên quan đến vụ tai nạn trên. Danh tính nạn nhân hiện chưa được xác định.

Vụ việc đang được lực lượng Công an thị xã An Nhơn và Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra làm rõ.

