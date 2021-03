Bỏ chạy khi thấy CSGT, 2 thanh niên đi xe máy tông chết bé 4 tuổi

Thứ Ba, ngày 16/03/2021 15:36 PM (GMT+7)

Thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, 2 thanh niên đi xe máy không đội nón bảo hiểm, không giấy phép lái xe đã tăng tốc bỏ chạy rồi tông bé trai 4 tuổi tử vong.

Ngày 16/3, Công an TP.HCM thông tin Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang thụ lý vụ Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến chết người ở huyện Củ Chi.

Theo công an, tối 19/2, Trương Văn Tiến điều khiển xe máy chở Nguyễn Thành Nhân (cả hai cùng 19 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) lưu thông trên đường Ông Ích Đường (khu phố 3, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi) thì xảy ra va chạm với bé N.Đ.N.(4 tuổi) và cháu Mai Đỗ Phương Hà (cả hai cùng ngụ huyện Củ Chi). Hậu quả, vụ tai nạn khiến bé N. tử vong tại chỗ, cháu H.bị thương được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi.

Tại cơ quan công an, Tiến và Nhân khai nhận, khi đang điều khiển xe gắn máy trên đường, cả hai nhìn thấy phía trước có lực lượng Cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nên lo sợ sẽ bị xử phạt do cả hai không đội mũ bảo hiểm, Tiến không có giấy phép lái xe và phương tiện không có gương chiếu hậu. Vì vậy, Tiến đã tăng tốc xe bỏ chạy. Khi đến khu vực trên do không làm chủ được tốc độ Tiến đã xảy ra va chạm với 2 cháu bé.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

