Gây tai nạn bị camera ghi hình, tài xế Camry liền bồi thường 40 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 12:40 PM (GMT+7)

Qua hình ảnh camera ghi lại, biết mình gây tai nạn, tài xế xe Camry liền xin lỗi, bồi thường nạn nhân 40 triệu đồng.

Tin ngắn Sự kiện:

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm tai nạn, chiếc xe Camry chạy khỏi hiện trường

Ngày 11/10, anh Nguyễn Xuân Thủy (bố Nguyễn Hải My, 22 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, không may bị ô tô tông trên đường đi làm) cho biết, sau 1 tuần ở bệnh viện con gái anh đã xuất viện, đang nằm ở nhà tiếp tục điều trị vết thương. Qua hình ảnh camera đã phát hiện được tài xế gây tai nạn, người này đã đến xin lỗi và bồi thường viện phí 40 triệu đồng.

Theo anh Thủy, ngày 3/9, con gái anh trên đường đi làm bị tai nạn tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. Sau va chạm, con gái anh bị ngã xuống đường, chấn thương nặng, được hai thanh niên chạy Grabike và GoViệt chở vào bệnh viện cấp cứu. Sau sự việc, anh Thủy đăng thông tin trên Facebook tìm ân nhân đã giúp con gái nhưng không có thông tin. Nhiều người tư vấn anh đến các cơ quan chức năng xin thông tin hình ảnh do camera ghi lại trên tuyến đường này.

“Tôi đã đến Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn để xin xem lại hình ảnh camera và nhờ công an vào cuộc. Sau đó, tôi có được clip ghi lại thời gian con tôi bị TNGT. Qua hình ảnh camera, công an phát hiện biển số xe ô tô và truy tìm người gây ra tai nạn, sau đó mời đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế mới biết vụ TNGT liên quan đến xe của mình và thấy được cái sai nên xin lỗi, bồi thường cho gia đình 40 triệu đồng...", anh Thủy kể.

Khi PV hỏi việc đền bù này anh đã thỏa đáng chưa, anh Thủy nói: “Con gái tôi bị gãy xương đòn vai phải nẹp thêm thanh inox và rách sâu vùng đầu phải khâu 3 mũi. Hiện cháu phải nghỉ làm để cho lành vết thương, 1 năm sau tái khám để lấy inox trong người ra. Tai nạn là không ai mong muốn, gia đình tôi thấy tài xế thành tâm và hoàn cảnh anh này cũng khó khăn nên chúng tôi chấp nhận và rút lại đơn”.

Một cán bộ Công an quận Phú Nhuận cho biết, qua trích xuất camera khu vực và xác định ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Camry màu đen đã va chạm với xe đạp điện của My (con gái anh Thủy) nên mời tài xế lên làm việc. Danh tính tài xế được xác định là P.H.S. (ngụ tại quận 8).

Tại cơ quan công an, tài xế S. cho biết, do không biết phương tiện của mình xảy ra va chạm với phương tiện khác khi đang lưu thông nên không dừng lại. Ngay sau đó, tài xế S. đã đến cơ quan chức năng làm việc theo giấy triệu tập.

Vị cán bộ cho biết thêm, hoàn cảnh tài xế S. khó khăn, lái xe thuê cho một công ty. Số tiền bồi thường cho nạn nhân là tài xế vay mượn bạn bè và cầm cố chiếc xe máy của mình.