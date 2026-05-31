Binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc tấn công của Iran vào căn cứ ở Kuwait

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ

Vụ việc dường như xảy ra trong cuộc đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran hôm 28-5. Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 5 máy bay không người lái của Iran bị cho là “gây ra mối đe dọa rõ ràng trong và gần eo biển Hormuz” và tấn công 1 cơ sở quân sự gần thành phố cảng Bandar Abbas. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã nhắm mục tiêu vào 1 căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực để trả đũa.

Ngày 30-5, Bloomberg đưa tin, 1 tên lửa Fateh-110 của Iran đã bị hệ thống phòng không Kuwait đánh chặn, nhưng mảnh vỡ rơi trúng căn cứ không quân Ali Al Salem. Các mảnh vỡ đã làm khoảng 5 quân nhân Mỹ bị thương nhẹ và gây thiệt hại về vật chất. Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper tại căn cứ này đã bị phá hủy và ít nhất 1 chiếc khác bị hư hại nghiêm trọng, một người giấu tên có thông tin trực tiếp về vụ tấn công nói với hãng tin này.

Phi đội UAV MQ-9 Reaper của Mỹ đã bị thiệt hại nặng nề trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, với khoảng 1/5 số máy bay bị phá hủy.

Đầu tuần này, Bloomberg đưa tin, quân đội Mỹ đã mất tới 30 máy bay không người lái loại này, trị giá gần 1 tỷ USD. Phần lớn trong số chúng được cho là đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng do hỏa lực của Iran, một số ít bị mất trong các vụ tai nạn và rơi xuống đất trong những cuộc tấn công tầm xa vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Việc thay thế những chiếc máy bay không người lái này sẽ không dễ dàng, vì nhà sản xuất MQ-9 Reaper, General Atomics, đã ngừng sản xuất mẫu UAV chủ lực này vào năm ngoái và chỉ sản xuất các biến thể dành riêng cho khách hàng nước ngoài.

