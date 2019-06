Đường đi của nhà đất công sản 82 Trần Quốc Toản của Vũ “nhôm”

Thứ Năm, ngày 13/06/2019 03:00 AM (GMT+7)

Ông Trương Duy Nhất vừa bị khởi tố, bắt giam vì liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"). Việc sang nhượng số nhà 82 Trần Quốc Toản cho Vũ "nhôm" được cho là có liên quan đến ông Trương Duy Nhất.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Nhất (nguyên Trưởng Văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết, giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự, do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng.

Nhà và đất số 82 Trần Quốc Toản hiện nay.

Được biết, ông Nhất có liên quan đến việc chuyển nhượng đất đai tại số 82 ( 68 cũ) Trần Quốc Toản của Phan Văn Anh Vũ.

Nhà đất số 82 Trần Quốc Toản (số cũ là 68) có diện tích 101,2m2 nằm ở vị trí đặc địa ngay ngã năm đường Trần Quốc Toản giao với đường Phan Châu Trinh và Hoàng Diệu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo tìm hiểu, trước đây, nhà đất này được bố trí cho Ngân hàng Công Thương thuê sử dụng kinh doanh. Năm 1997, Ngân hàng Công Thương ngăn chia bố trí phần diện tích phía sau 74m2 cho bà Trần Thị Hạnh (mẹ ruột ông Hoàng Quang Tuyến, cán bộ ngành) sử dụng. Sau đó, ông Tuyến có đề nghị xin mua lại đất, nhà trên thì ngày 4/3/2002, Công ty quản lý và khai thác nhà đất (QLKTNĐ) Đà Nẵng có văn bản đề nghị UBND thành phố và Sở Địa chính-nhà đất không giải quyết việc đề nghị xin mua căn nhà trên của ông Tuyến.

Văn bản của Công ty QLKTNĐ Đà Nẵng đề nghị thành phố giao toàn bộ khu đất trên cho Công ty đưa vào sử dụng cho nhu cầu thiết yếu của thành phố.

Đến ngày 17/9/2003, báo Đại Đoàn Kết (Văn phòng đại diện Trung Trung Bộ) có công văn gửi Công ty QLKTNĐ Đà Nẵng xin mua một căn nhà rộng rãi, riêng biệt tại khu trung tâm thành phố theo diện công sản Nhà nước không tính hệ số sinh lợi để làm văn phòng đại diện.

Trên cơ sở này, ngày 5/2/2004, Công ty QLKTNĐ có tờ trình gửi UBND thành phố, Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) về việc cho phép bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho báo Đại Đoàn Kết làm văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Ngày 2/3/2004, UBND TP. Đà Nẵng có công văn yêu cầu thu hồi nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản, yêu cầu sở, ngành liên quan lập thủ tục trình UBND thành phố giải quyết bán cho văn phòng báo Đại Đoàn Kết theo quy định.

Ngày 18/6/2004, sau khi hoàn tất thu hồi, Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá TP. Đà Nẵng và các ngành liên quan đã đo vẽ, xác định diện tích, chất lượng, cấp nhà và vị trí khu nhà đất số 82 Trần Quốc Toản.

Cùng ngày, Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tiếp tục có công văn kính đề nghị lãnh đạo Đà Nẵng lập thủ tục bán nhà theo diện công sản không tính hệ số sinh lợi theo ý kiến phê duyệt trước đó của lãnh đạo Đà Nẵng.

Ngày 26/1/2004, Công ty QLKTNĐ có công văn gửi Sở Tài chính về việc tính giá nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản. Theo đó, công ty này tính toán giá trị nhà đất ở đây với tổng số tiền là hơn 459 triệu đồng

Ngày 19/7/2004, UBND TP. Đà Nẵng có quyết định cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho Văn phòng báo Đại Đoàn Kết.

Tuy nhiên, sau đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà này được chuyển giao cho Công ty TNHH xây dựng 79 của Vũ “nhôm”. Nhà đất công sản 82 Trần Quốc Toản được Vũ “nhôm” xây biệt thự lớn, hiện đại làm nhà ở và trụ sở công ty.

Công an khám xét nhà 82 Trần Quốc Toản của Phan Văn Anh Vũ hồi tháng 12/2017. Ảnh: Nguyễn Thành

Được biết, nhà đất số 82 Trần Quốc Toản và một số nhà đất công sản khác liên quan đến Phan Văn Anh được Đà Nẵng phê duyệt bán, sang nhượng dưới thời ông Trần Văn Minh làm Chủ tich UBND TP Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ án của Vũ “nhôm” ông Trần Văn Minh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.