Đường bay quốc tế dự kiến mở lại như thế nào?

Không bay vẫn mất 2.100 tỉ đồng/tháng Hiện nay, thị trường nội địa đang hồi phục nhanh chóng. Theo thống kê của Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế, Việt Nam là nước thứ 2 sau Hàn Quốc về hồi phục thị trường nội địa. Sản lượng khách nội địa trong 2 tuần đầu tháng 6 tăng 14,4% so với cùng kỳ 2019. Hệ số lấp đầy ghế trong tháng 5 và tháng 6 của các chuyến bay khá cao với 85%. Tuy nhiên, tổng lượng khách nội địa hiện mới bằng 70% cùng kỳ, còn doanh thu thì chỉ bằng 50% cùng kỳ do giảm giá để kích cầu. IATA dự báo ngành hàng không Việt Nam mất 4,35 tỉ USD doanh thu trong năm 2020. Mặc dù giá vé thấp khiến doanh thu giảm song vẫn tăng cường bay do chi phí cố định hàng tháng của Vietnam Airlines là 2.100 tỉ đồng, chủ yếu là thuê máy bay (1.300 tỉ đồng) và chi phí khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa máy bay, nhân công. Hãng có bay hay không bay vẫn mất số tiền chi phí phát sinh này. Nếu bay thì sẽ bù đắp thêm được 500-600 tỉ đồng hỗ trợ cho chi phí cố định.