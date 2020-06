[eMagazine] Chống dịch Covid-19: Việt Nam khiến thế giới kinh ngạc!

Kiểm soát dịch Covid-19 tại ổ dịch ở Hà Nội

Từ khi xuất hiện dịch Covid-19, các biện pháp của Việt Nam bao giờ cũng đặt ở một mức cao hơn so với khuyến cáo của WHO. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới áp dụng khai báo y tế bắt buộc với người nhập cảnh. Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia thực hiện biện pháp ngừng miễn thị thực, hạn chế nhập cảnh và áp dụng hình thức cách ly tập trung với người nhập cảnh từ hoặc đi qua các vùng dịch và với tất cả mọi người nhập cảnh từ ngày 21-3-2020... Các ca bệnh nhập khẩu được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.