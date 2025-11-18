Cận cảnh dự án gần 900 tỷ đồng tạo dòng chảy từ sông Hồng về sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội vừa lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận. Dự án có mức đầu tư 869 tỷ đồng. Hình ảnh chụp cống Liên Mạc, nơi lấy nước từ sông Hồng

Cống Liên Mạc là nơi nước sông Hồng được dẫn vào kênh Thụy Phương

Điểm đặt máy bơm lấy nước vào kênh Thụy Phương

Trạm bơm Thụy Phương - một công trình được xây dựng từ năm 1959

Nước sông Hồng sau đó được dẫn qua kênh Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng, tới khu đô thị Tây Hồ Tây - vành đai 2,5 - đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch.

Theo cách này, chiều dài từ trạm bơm đến sông Tô Lịch khoảng 7 km, trong đó 3 km đi theo mương hở và 4 km đi theo cống hiện nay.

Hướng tuyến đường dẫn nước từ sông Hồng đến sông Tô Lịch (đoạn đường đỏ)

Dự án kênh Thụy Phương với hy vọng hồi sinh sông Tô Lịch, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Công nhân bảo dưỡng dây đai vận hành cống Liên Mạc

Cống Liên Mạc, nơi lấy nước từ sông Hồng vào khu vực trạm bơm

Mực nước sông Hồng duy trì cao hơn mực nước trong kênh Thụy Phương là yếu tố then chốt, tạo cơ chế tự chảy, giúp dự án khả thi và giảm chi phí vận hành máy bơm.