Miền Bắc nắng nóng trước khi bước vào đợt mưa diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 5/5 đến ngày 7/5, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Bắc Bộ từ chiều tối 7/5 sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Bắc và Trung Trung Bộ, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, ban ngày trời nắng. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều khu vực nắng nóng trong ngày 6/5. Ảnh: Tuấn Anh

Về xu thế thời tiết từ đêm 7/5 đến ngày 15/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được nhận định sẽ bước vào đợt mưa dông diện rộng. Cụ thể, đêm 7 đến 8/5, khu vực này có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 9 đến 15/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Khoảng 1-2 ngày cuối thời kỳ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đáng chú ý, trong hai ngày 10-11/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Đối với các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; một số nơi xuất hiện nắng nóng. Cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 6/5:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 31-34 độ. Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.