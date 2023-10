Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Nhiều bất thường, 700 nhà xây không phép

Ngày 3/10, ông Vương Huy Đào, Bí thư Đảng ủy phường Phước Tân cho biết, đã nhận đơn xin nghỉ việc của ông Phan Lê Việt Cường (33 tuổi) Phó Chủ tịch UBND phường Phước Tân. Theo ông Đào, lý do ông Cường nêu trong đơn xin nghỉ việc là do hoàn cảnh gia đình và áp lực công việc quá lớn. “Chúng tôi đã vận động rút đơn, nhưng ông Cường vẫn bảo lưu quan điểm. Do vậy việc xử lý trường hợp cán bộ này thuộc thẩm quyền của UBND TP Biên Hòa” - ông Đào nói.

Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy phường Phước Tân khẳng định “Việc đồng chí Cường xin nghỉ việc là nguyện vọng cá nhân, hoàn toàn không liên quan gì đến việc báo cáo 700 căn nhà xây trái phép. Đồng chí Cường chỉ mới nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND phường được 9 tháng nay. Trước đó, đồng chí Cường công tác ở Đảng ủy phường rồi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Phước Tân”.

Khu vực dân cư tại xã Phước Tân sẽ giải tỏa thu hồi đất

Cũng theo ông Vương Huy Đào, thời gian qua khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, có một số người đã tách thửa đất của mình ra thành nhiều lô rồi cho tặng con cháu, anh em bằng giấy viết tay. Điều này ảnh hưởng đến việc kiểm đếm, phát sinh phức tạp trong quá trình đền bù đất đai để thực hiện dự án. Do đó cần phải rà soát lại để phân loại các đối tượng được đền bù hỗ trợ khi thực hiện dự án.

Trước đó vào cuối tháng 8 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Tân Phan Lê Việt Cường đã ký văn bản gửi UBND TP Biên Hòa báo cáo tình hình rà soát, thống kê danh sách các trường hợp trên địa bàn phường Phước Tân phải giải tỏa, thu hồi đất cho dự án cao tốc Biên Hòa - Dầu Giây. Qua đó, UBND phường Phước Tân báo cáo cấp trên để có hướng xử lý đối với 700 trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay, xây dựng nhà trên đất người khác (xây dựng trái phép) thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Phát sinh 700 căn nhà xây dựng trái phép

Theo UBND phường Phước Tân, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn phường Phước Tân sẽ thu hồi 741 thửa đất với tổng diện tích khoảng 60 ha với trên 1.700 hộ dân bị giải tỏa, trong đó có khoảng 1.500 hộ bị giải tỏa trắng. Trong số này có khoảng 800 căn nhà đã có cập nhật trên bản đồ thu hồi đất. Đáng chú ý, có khoảng 700 căn nhà (tương đương 700 hộ gia đình, cá nhân) xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất, chưa đủ cơ sở quy chủ.

Bà L.T.T (một hộ dân ở khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, có nhà trong diện bị giải tỏa trắng, thu hồi đất cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) cho hay: “Năm 2009, gia đình tôi mua lô đất nông nghiệp phân lô, tôi đã xin tách thửa và có biên nhận. Tuy nhiên, sau đó vì không thấy được cho tách thửa và gặp khó khăn về chỗ ở nên gia đình tôi đã xây dựng căn nhà ở cho đến nay. Ở thửa đất này có đến hàng chục hộ cất nhà như vậy. Đến năm 2014 mới có quy hoạch dự án đường cao tốc. Người dân chúng tôi mong rằng Nhà nước đền bù, hỗ trợ thấu đáo”.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6/2023, theo kế hoạch sẽ hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026. Dự án có chiều dài hơn 53 km đi qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu với 3 dự án thành phần. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 34 km, được chia làm 2 dự án thành phần gồm dự án thành phần 1 dài 16km do UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư.

Trước vướng mắc này, vừa qua, Chủ tịch UBND phường Phước Tân đã có văn bản kiến nghị UBND TP Biên Hòa sớm giao cho thanh tra liên ngành thanh tra khoảng 700 căn nhà được xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất. Việc thanh tra nhằm tạo thuận lợi cho việc quy chủ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp gây mất an ninh trật tự khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng của dự án. UBND TP Biên Hòa sau đó đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Phước Tân chủ động rà soát nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng đối với 700 căn nhà xây dựng không phép và báo cáo UBND TP Biên Hòa trước ngày 14/10. Chính quyền TP Biên Hòa cũng đồng thời giao Thanh tra thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Quản lý đô thị xem xét vướng mắc liên quan đến 700 căn nhà nêu trên.

Giải phóng đền bù gặp nhiều khó khăn

Theo Bộ Giao thông vận tải (GT-VT), cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án trọng điểm quốc gia nhưng đến nay tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng như giải ngân vốn đầu tư còn chậm. Toàn dự án có 5 gói thầu xây lắp nhưng hiện vẫn còn 1 gói thầu chưa hoàn thành lựa chọn nhà thầu.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương đã hoàn thành bàn giao gần 27% diện tích, chủ yếu tập trung tại dự án thành phần 3 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đạt gần 80%). Riêng dự án thành phần 1 và 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diện tích mặt bằng bàn giao còn ít. Đối với công tác giải ngân nguồn vốn, trong tổng vốn hơn 5,1 ngàn tỷ đồng bố trí cho năm 2023 hiện nay mới chỉ giải ngân hơn 2,7 ngàn tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch vốn.

Còn đại diện Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án được duyệt, diện tích thu hồi khoảng 137,64 ha nhưng hiện nay chỉ mới bàn giao được số ít diện tích đất thuộc sông, suối, đất công ty cao su, đất nông nghiệp. Tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc.

