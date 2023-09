Gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dàn lãnh đạo VEC hầu toà

Theo dự kiến, hôm nay 25-9, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng tại giai đoạn 2 (dài 74 km) dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Phiên toà dự kiến sẽ xét xử trong 6 ngày từ 25 đến 30-9 do Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa phiên tòa.

Bị cáo Mai Tuấn Anh (trái) và Trần Văn Tám. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, trong sai phạm ở giai đoạn 2 dự án này, VKSND Tối cao truy tố 22 người về các tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trong số này gồm: Mai Tuấn Anh, cựu chủ tịch tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Tổng Công ty VEC); Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC; Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào, cùng cựu phó tổng giám đốc VEC; Hoàng Việt Hưng và Nguyễn Tiến Thành, cùng là cựu giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi… Trong đó, Nguyễn Mạnh Hùng nhận 7 năm tù, Lê Quang Hào bị phạt 6 năm tù tại phiên tòa xét xử vi phạm ở giai đoạn 1.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia do Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140 km. Trong đó, giai đoạn 1 dài 65 km từ TP Đà Nẵng tới TP Tam Kỳ (Quảng Nam), thông xe tháng 8-2017 còn giai đoạn 2 dài hơn 74 km, từ Tam Kỳ đến TP Quảng Ngãi, thông xe tháng 9-2018. Tuy nhiên, khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác, an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Cáo trạng xác định ở giai đoạn 2 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 7 km, dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và do Tổ chức tư vấn CDM Smith Inc của Mỹ thực hiện giám sát thi công. Phụ trách thi công đều là những tập đoàn lớn của nước ngoài gồm Lotte E&C, Posco E&C (Hàn Quốc); Shandong Luquao Group - Sơn Đông, Jiangsu Provincial - Giang Tô (Trung Quốc). Việc chỉ dẫn kỹ thuật do liên danh các nhà thầu Nippon Koei - Nippon Engineering (Nhật Bản) - Chodai và Thai Engineering (cùng từ Thái Lan) thực hiện khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán.

Trong quá trình xây dựng, 22 bị cáo trong vụ án cùng nhiều người khác không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu, thiết kế trộn, thi công… Lúc nghiệm thu, họ không đo đạc đầy đủ và có những hạng mục được nghiệm thu dù vắng mặt đại diện Ban quản lý dự án.

Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của bị cáo khiến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng vẫn được đưa vào vận hành và sau đó hư hỏng. Việc này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 460 tỉ đồng tại giai đoạn 2 dài 74 km.

Ngoài xử lý 22 bị can nói trên, cơ quan điều tra xác định có 27 đối tượng nước ngoài đã thực hiện phạm tội liên quan các gói thầu thuộc giai đoạn 2 dự án. Cảnh sát đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp đến cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia trên song đến nay chưa có kết quả nên được tách hồ sơ, xử lý sau.

Trong vụ án, Bộ Giao thông Vận tải được xác định là "Người quyết định đầu tư" và quản lý công trình. Đơn vị này từng 81 lần kiểm tra hiện trường nhưng không phát hiện vi phạm. Tuy vậy cơ quan điều tra cho rằng không có căn cứ xử lý hình sự với các cá nhân liên quan ở Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đề nghị xử lý họ theo quy định của Đảng và chính quyền.

