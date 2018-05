Dự án BOT Quốc lộ 91 và 91B đội giá gần 100 tỉ đồng

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

Thời sự Sự kiện:

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán. Theo đó, nhiều hạng mục của dự án BOT Quốc lộ 91, 91B đội giá "khủng".

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km 14+000 đến Km 50+889) và Quốc lộ 91B (đoạn Km 0+000 đến Km 15+793) theo hình thức BOT. Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiến nghị giảm quyết toán 52,1 tỉ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư. Khoản tiền này bao gồm: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 20,6 tỉ đồng; di dời công trình hạ tầng 23,5 tỉ đồng; tái định cư 6,1 tỉ đồng; chi phí đo đạc lập bản đồ địa chính gần 2 tỉ đồng.

Ngoài giảm quyết toán các khoản trên, KTNN còn kiến nghị giảm quyết toán chi phí đầu tư thực hiện số tiền hơn 44,8 tỉ đồng, bao gồm: Chi phí xây dựng 33,7 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án 1,3 tỉ đồng; chi phí tư vấn 0,45 tỉ đồng và các chi phí khác hơn 9,35 tỉ đồng.

Ngoài ra, kết quả kiểm toán cũng cho thấy một số hạng mục của các gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phát sinh chưa được ban quản lý tiểu dự án giải phóng mặt bằng trình thẩm định và phê duyệt trước khi thực hiện; dự toán chi phí di dời áp sai định mức làm tăng dự toán.

KTNN kiến nghị chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan tính toán, điều chỉnh lại tất cả các yếu tố đầu vào để làm cơ sở cho việc điều chỉnh lại phương án tài chính của dự án, trên cơ sở đó điều chỉnh các nội dung có liên quan tại hợp đồng BOT.

Một trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 91 - Ảnh: Song Anh

Dự án BOT đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 (thành phố Cần Thơ đến cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Quốc lộ 91B (nối từ cảng Cái Cui thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng đến Quốc lộ 91 tại phường Phước Thới, quận Ô Môn trong địa phận thành phố Cần Thơ) có tổng mức đầu tư 1.720,3 tỉ đồng do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO và Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp làm chủ đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng của dự án do ban quản lý tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 thuộc UBND TP Cần Thơ thực hiện.