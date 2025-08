'Đợt nắng nóng vừa qua rất hiếm gặp'

Từ 2-4/8, nắng nóng và nắng nóng gay gắt xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất lại xảy ra tại Bắc Bộ, tập trung ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ với đỉnh điểm nắng nóng vào ngày 3 và 4/8, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như Láng (Hà Nội) là 40,3 độ C; Phủ Lý (Ninh Bình) là 40,2 độ C. Trong khí đó, nhiệt độ cao nhất tại Trung Bộ cũng chỉ phổ biến 36-38 độ C, một vài điểm xấp xỉ 39 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo thống kê, tại Bắc Bộ, 20 trạm khí tượng quan trắc ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử trước đó từng quan trắc được trong cùng thời kỳ tháng 8.

Đợt nắng nóng vừa qua là rất hiếm gặp.

"Mặc dù giá trị nhiệt độ ghi nhận trong đợt nắng nóng này chưa phải là mức cao nhất từng xuất hiện trong mùa hè tại Bắc Bộ (thường xảy ra trong các tháng 6 hoặc 7), nhưng so với cùng thời kỳ tháng 8 của các năm trước, đây vẫn là mức nhiệt hiếm gặp. Cụ thể, đã có 20/85 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt mức kỷ lục lịch sử từng quan trắc được trong tháng 8", ông Hưởng nói.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng chỉ ra nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng kỷ lục này.

Theo đó, thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, đẩy không khí khô và nóng tràn sang khu vực; trường gió phân kỳ trên cao (mực 1.500-3.000m, hướng Bắc đến Tây Bắc) gây ít mây, trời quang, làm tăng cường độ và thời gian nắng. Gió tây đến Tây Nam ở mực thấp, thổi từ Thanh Hóa xuống đồng bằng, mang theo hiệu ứng gió phơn làm không khí nóng hơn và độ ẩm giảm thấp. Lúc 13h ngày 4/8, độ ẩm tại Hà Nội và vùng đồng bằng chỉ còn 47-52%, gây cảm giác khô rát, khó chịu. Sự kết hợp của ba yếu tố này khiến đồng bằng Bắc Bộ trở thành tâm điểm nóng của đợt nắng nóng.

Từ chiều và chiều tối 5/8 đến 7/8, các tỉnh miền Bắc xuất hiện một đợt mưa dông trên diện rộng, trong đó khu vực trung du và vùng núi là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Vì thế, từ hôm nay 6/8, nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc sẽ chấm dứt. Dự báo từ 8-11/8, nắng nóng ở miền Bắc khả năng quay trở lại, với các tỉnh miền Trung nắng nóng sẽ còn kéo dài và có thể chấm dứt vào khoảng ngày 11-12/8.

Theo bảng cập nhật dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đợt nắng nóng sắp tới, Hà Nội mà cụ thể là khu vực Hoàn Kiếm cũng xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37°C.

Dự báo xa hơn về tình hình nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm, ông Hưởng cho hay, nắng nóng còn tập trung tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ đến tháng 8/2025. Từ tháng 9, nắng nóng suy giảm dần.