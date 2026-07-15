Moskva bị tập kích bằng hơn 300 UAV

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin đêm 14/7 (giờ địa phương) cho biết thành phố đã trở thành mục tiêu tấn công của khoảng 340 UAV Ukraine trong 24h thống kê gần nhất. "Hầu hết chúng bị đánh chặn từ xa, trong khi hơn 50 chiếc bị phá hủy sau khi xâm nhập khu vực Moskva", ông Sobyanin thông tin.

Pháo phòng không của Nga khai hỏa về phía mục tiêu. Ảnh: RiaNovosti

Giới chức Nga chưa ghi nhận thương vong do đợt tấn công mới nhất. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường các vụ rơi UAV để thu thập mảnh vỡ và giải quyết hậu quả.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo đã tiến hành các đòn tập kích bằng UAV nhằm vào hạ tầng chiến lược của Nga, bao gồm tổ hợp hóa dầu Salavat ở vùng Ural và nhà máy lọc dầu Afipsky ở miền Nam nước Nga, nhưng chưa rõ tác động.

Ukraine mô tả chiến dịch trên nhằm làm suy giảm năng lực hậu cần và nguồn cung nhiên liệu phục vụ quân đội Nga. Kiev cũng cho rằng các cuộc tấn công liên tiếp vào hạ tầng dầu khí đã góp phần khiến Nga đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ tại một số khu vực.

Ở chiều ngược lại, Nga cũng gia tăng các đợt không kích nhằm vào Ukraine. Rạng sáng 14/7, quân đội Nga đã phóng loạt UAV và tên lửa đạn đạo tấn công thủ đô Kiev. Đây là đợt tập kích quy mô lớn thứ năm nhằm vào Kiev tính từ đầu tháng 7/2026.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công đã làm hư hại 16 địa điểm tại thành phố thủ đô. Giới chức Kiev cũng ghi nhận nhiều đám cháy bùng phát tại các quận khác nhau sau đợt không kích.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các mục tiêu của đòn tập kích hôm 14/7 còn bao gồm 3 tàu vận tải đang neo đậu tại cảng Odessa bên bờ biển Đen; 2 tàu khác đang trên hành trình từ cảng Chornomorsk đến cảng Odessa; và hạ tầng tại cảng Yuzhny chuyên được sử dụng để tiếp nhận nhiên liệu.