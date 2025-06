Đợt mưa lớn bao phủ miền Bắc diễn biến thế nào?

Mưa lớn kéo dài gây nhiều rủi ro thiên tai

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (27/6), khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 27/6 có nơi trên 80mm như: Ma Quai (Lai Châu) 88.8mm, Cốc Đán (Bắc Kạn) 79.2mm, Đồng Quang (Thái Nguyên) 64.2mm,…

Từ chiều tối ngày 27/6 đến ngày 28/6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Đêm 28/6 ngày 29/6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Đợt mưa lớn ở miền Bắc có thể gây ngập úng cho nhiều khu vực.

Ngoài ra đêm 27 và ngày 28/6, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Chiều tối và tối 27/6, ở Thanh Hóa và Nghệ An, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 29/6 đến ngày 30/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2/7 (tổng lượng mưa từ đêm 28/6-2/7, ở Bắc Bộ phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Hà Nội tái diễn mưa dông vào chiều tối nay Cơ quan khí tượng cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phía nam, đông nam của thành phố Hà Nội. Vùng mây này có xu hướng phát triển mạnh thêm. Cảnh báo từ nay đến 3 giờ tới, khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó mở rộng lan sang các khu vực nội thành của trung tâm thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết có nhiều biến động mạnh đầu tháng 7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giai đoạn từ 21/6 đến 20/7 sẽ là thời điểm thời tiết có nhiều biến động mạnh. Trong tháng 6 vừa qua, cả nước đã chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó đáng chú ý là bão số 1 – WUTIP – hình thành trên Biển Đông vào ngày 10/6. Dù không trực tiếp đổ bộ vào Việt Nam, hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn trên diện rộng, ảnh hưởng đến nhiều khu vực.

Tại Trung Bộ, mưa to xảy ra từ đêm 10 đến 13/6, chủ yếu do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 250 đến 550 mm, cá biệt có nơi vượt mốc 600 mm. Một số trạm khí tượng như Đông Hà (Quảng Trị), Đà Nẵng, A Lưới và Nam Đông (Thừa Thiên Huế) ghi nhận mức mưa vượt kỷ lục lịch sử.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không nằm ngoài xu thế thời tiết bất thường. Bắc Tây Nguyên có đợt mưa lớn trong cùng thời gian, với lượng mưa từ 100–200 mm, có nơi vượt 250 mm. Đồng thời, nắng nóng vẫn kéo dài tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Hà Nội trải qua ba đợt nắng nóng trong tháng 6, có thời điểm nhiệt độ lên tới 40,6độ C. Dọc từ Quảng Bình đến Huế, nắng nóng duy trì liên tục từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6.

Bước vào tháng 7 – giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão – thời tiết tại nhiều vùng trên cả nước được dự báo tiếp tục bất thường. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ dự kiến có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 15–30%, đồng nghĩa với nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tăng cao. Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ lại đối diện tình trạng mưa ít hơn 10–20% so với trung bình, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và cháy rừng.

Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 7 ở mức tương đương nhiều năm trước, còn các khu vực khác dự báo sẽ nóng hơn từ 0,5–1°C. Trong thời gian này, Biển Đông có khả năng xuất hiện từ một đến hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới – con số ngang với trung bình cùng kỳ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo: mưa lớn cục bộ tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra bất ngờ, tiềm ẩn rủi ro lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các địa bàn đồi núi và vùng trũng thấp. Dông lốc, sét và mưa đá vẫn là nguy cơ hiện hữu trong các đợt thời tiết chuyển mùa.