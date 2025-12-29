Sóng 'ngoạm' bật gốc phi lao, phá tan hoang bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi

Thời gian qua, người dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng bờ biển địa phương bị xâm thực nghiêm trọng.

Theo người dân, bãi biển Mỹ Khê được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, đoạn bờ biển từ khu vực bãi tắm chính đến phía Nam kéo dài khoảng 2km liên tục bị sóng lớn công phá, đặc biệt là từ sau cơn bão số 13 vừa qua.

Tại nhiều vị trí, đất đá bị kéo tuột ra biển, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Nhiều đoạn bị nước biển khoét sâu, tạo thành hàm ếch.

Không chỉ bờ cát bị xâm thực, mà rừng phi lao và hàng dừa ven biển Mỹ Khê cũng bị sóng đánh bật gốc, trơ rễ.

"Triều cường xâm thực gây sạt lở bờ biển Mỹ Khê đã diễn ra nhiều năm, tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, mức độ ngày càng gia tăng. Mỗi đợt triều cường, bờ biển lại bị “ăn” sâu thêm vài chục mét. Trước kia rừng phi lao chắn sóng cách bờ 20-30m nhưng nay đã biến mất. Hàng chục gốc phi lao trơ trọi trên bãi cát là minh chứng cho sự khốc liệt của những đợt triều cường tàn phá" - một người dân sinh sống gần bãi tắm Mỹ Khê nói và chia sẻ thêm nếu tình trạng sạt lở kéo dài, bãi biển này có nguy cơ bị xóa sổ.

Ông Phạm Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê – xác nhận sạt lở bờ biển Mỹ Khê đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đất đai của người dân cũng như hoạt động du lịch.

“Đối với khu vực sạt lở nghiêm trọng, nơi nước biển tràn vào nhà dân gần thôn An Kỳ và An Vĩnh, địa phương đã đề xuất phương án xây dựng kè để bảo vệ khu dân cư. Riêng khu vực bãi biển Mỹ Khê, xã cũng kiến nghị giải pháp lâu dài nhằm khắc phục tình trạng xâm thực ngày càng lấn sâu, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa phục vụ phát triển sinh hoạt, du lịch cộng đồng”, ông Vương cho biết.