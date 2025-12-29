Tầm nhìn đến 2050, Hưng Yên hướng tới phát triển quy mô lớn điện gió ngoài khơi

Hưng Yên sẽ tập trung thu hút đầu tư và phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo

UBND tỉnh Hưng Yên đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về tầm nhìn, chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2050, dự thảo thể hiện, Hưng Yên sẽ tập trung thu hút đầu tư và phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, gắn với xây dựng các khu công nghiệp thông minh.

Đến năm 2050, Hưng Yên phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp thông minh, đi đầu trong áp dụng công nghiệp 4.0 và kinh tế số. Nền công nghiệp phát triển theo chiều sâu, tham gia ở nấc cao trong chuỗi giá trị toàn cầu; nhiều doanh nghiệp công nghiệp của tỉnh có năng lực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất sản phẩm công nghệ cao mang thương hiệu Việt Nam.

Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao gồm tập trung cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa; khuyến khích phát triển các ngành sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng ít tài nguyên, thân thiện môi trường, tạo giá trị kinh tế cao.

Trong dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được tỉnh Hưng Yên lấy ý kiến nhân dân, đến năm 2050, Hưng Yên phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp thông minh, đi đầu trong áp dụng công nghiệp 4.0 và kinh tế số. Ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên

Đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước còn yếu, như cơ khí chế tạo chính xác, linh kiện điện - điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, công nghiệp hỗ trợ cho dệt may và các ngành công nghệ cao khác.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, phát huy lợi thế hợp nhất không gian phát triển sau sáp nhập là việc sáp nhập tỉnh Thái Bình cũ vào Hưng Yên đã mở rộng đáng kể dư địa phát triển, đặc biệt là hướng ra kinh tế biển. Quan điểm phát triển mới là tận dụng lợi thế vùng ven biển (khu vực Thái Bình cũ) kết hợp với vùng công nghiệp nội địa (khu vực Hưng Yên cũ) để hình thành tổ hợp công nghiệp đa dạng, tích hợp cả công nghiệp đô thị và công nghiệp biển.

Trong định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, việc xác định nhóm ngành ưu tiên cũng căn cứ vào xu thế chuyển dịch vốn đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh - thông minh - công nghệ cao, nhu cầu nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cùng khả năng tham gia chuỗi giá trị vùng trong bối cảnh Hưng Yên nằm tại trung tâm liên kết Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng.

Bên cạnh đó, các yếu tố về quỹ đất công nghiệp lớn, lực lượng lao động dồi dào, hệ thống làng nghề phong phú, cùng định hướng tổ chức lại không gian công nghiệp theo ba vùng Bắc - Trung tâm - Nam gắn với các hành lang giao thông chiến lược (CT.16, CT08, Cao tốc Thái Bình - Đồng Tu, đường Tân Phúc-Võng Phan, QL 5B, đường ven biển, các tuyến vành đai 4,5 và đường sắt tốc độ cao) là cơ sở quan trọng để tỉnh ưu tiên phát triển các ngành có tính lan tỏa, hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với cấu trúc không gian mới.

Trên nền tảng đó, 7 nhóm ngành chủ lực được lựa chọn nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp và tạo động lực dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2030 gồm: (1) Công nghệ cao - bán dẫn; (2) Dược phẩm - công nghệ sinh học; (3) Năng lượng sạch (LNG, điện gió); (4) Chế biến chế tạo hiện đại; (5) Công nghiệp hỗ trợ; (6) Công nghiệp biển - logistics; (7) Các ngành truyền thống nâng cấp.

Hướng tới phát triển quy mô lớn điện gió ngoài khơi

Trong 7 nhóm ngành chủ lực, về công nghiệp năng lượng, Hưng Yên có tầm nhìn phát triển thành trung tâm công nghiệp năng lượng sạch quan trọng của vùng, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết Net Zero 2050.

Tầm nhìn đến 2050, tỉnh Hưng Yên hướng tới phát triển quy mô lớn điện gió ngoài khơi gắn với lưới điện quốc gia. Ảnh minh họa

Đến năm 2030, mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành ổn định Nhà máy điện khí LNG Thái Bình giai đoạn 1 công suất 1.500 MW (dự kiến cuối 2029), cung cấp 6-10 tỷ kWh/năm điện sạch cho miền Bắc, đồng thời khởi động một số dự án điện gió gần bờ và trên bờ với tổng công suất hàng trăm MW.

Tầm nhìn đến 2050, tỉnh hướng tới phát triển quy mô lớn điện gió ngoài khơi (có thể đạt vài GW công suất) gắn với lưới điện quốc gia, hoàn thành Trung tâm điện khí LNG tích hợp (tổng công suất khoảng 4.500 MW qua hai giai đoạn) và tiến tới hình thành hệ sinh thái năng lượng sạch bao gồm điện khí, điện gió, điện mặt trời kết hợp lưu trữ, đáp ứng nhu cầu điện của tỉnh và cung cấp cho khu vực lân cận. Hai phân ngành trụ cột là điện khí LNG và điện gió.

Về định hướng phát triển điện gió, dự thể nêu, trọng điểm là phát triển các dự án điện gió trên bờ và ngoài khơi tại vùng biển Hưng Yên, có tiềm năng gió lớn với vùng biển diện tích khoảng 3.160 km², công suất kỹ thuật ước tính trên 10.000 MW.

Chuỗi giá trị điện gió được định hướng gồm: khảo sát và đánh giá nguồn gió, sản xuất và lắp ráp thiết bị (tua-bin, cánh quạt - định hướng thu hút các nhà máy chế tạo thiết bị trong vùng), dịch vụ vận hành - bảo dưỡng và đấu nối, truyền tải điện.

Ngoài ra, xem xét phát triển năng lượng tái tạo khác: điện mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp, nông trại quy mô nhỏ; điện rác công suất khoảng 20 MW phục vụ xử lý chất thải - qua đó đa dạng hóa nguồn cung sạch,… bảo đảm phù hợp với Quy hoạch, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ trương thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và FDI, tranh thủ nguồn lực và chuyển giao công nghệ từ các đối tác có kinh nghiệm (Nhật Bản, EU). Điển hình, dự án điện khí LNG Thái Bình là liên doanh giữa Tập đoàn TTVN của Việt Nam và Tokyo Gas, Kyuden (Nhật), nằm trong chương trình AZEC về phát thải ròng bằng 0 do Nhật Bản khởi xướng - qua đó tỉnh tiếp cận được công nghệ phát điện khí tối tân và tiêu chuẩn môi trường quốc tế.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện hình thành các trung tâm dịch vụ kỹ thuật năng lượng (bảo trì tua-bin, đào tạo vận hành) và liên kết với các viện nghiên cứu năng lượng để cập nhật giải pháp mới (như điện gió nổi, công nghệ lưu trữ).

Ngành năng lượng cũng gắn kết với công nghiệp hỗ trợ địa phương, ưu tiên doanh nghiệp trong tỉnh tham gia cung cấp vật tư, gia công kết cấu thép, thiết bị phụ trợ cho các dự án năng lượng, qua đó lan tỏa lợi ích kinh tế; cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các trạm biến áp, đường dây 500kV, 220kV, 110kV, các đường dây trung thế, hạ thế kết nối với các nguồn điện mới đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.