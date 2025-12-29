TPHCM miễn vé xe buýt, metro trong ngày đầu năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM được nghỉ 4 ngày (từ 1 đến 4-1-2026). Dự báo nhu cầu đi lại của người dân đến các khu vui chơi, du lịch, di tích lịch sử và các bến xe liên tỉnh tăng cao, theo thông báo mới nhất của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (GTCC) đã triển khai kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng gồm xe buýt và metro nhằm bảo đảm phục vụ an toàn, thông suốt.

Miễn phí 106 tuyến xe buýt có trợ giá

Theo Trung tâm GTCC, trong ngày 1-1-2026, hành khách sẽ được miễn vé trên 106 tuyến xe buýt có trợ giá (tạm ngưng 2 tuyến 50 và 52 do phục vụ chủ yếu học sinh, sinh viên). Chương trình nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường. Hoạt động có sự đồng hành của Công ty TNHH Tư vấn Truyền thông Phạm Ý, Công ty CP Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines và Công ty TNHH Vận tải Sinh thái VinBus.

Riêng FUTA Bus Lines cũng miễn vé trên các tuyến không trợ giá do đơn vị khai thác, gồm 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Cùng ngày, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) cũng được miễn vé cho hành khách trong ngày đầu năm mới.

Chương trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, với sự phối hợp của Công ty CP Thương mại Quảng cáo Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM.

Ngoài ra, tuyến metro số 1 tăng thêm 52 lượt tàu so với ngày thường, kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ để phục vụ nhu cầu vui chơi, xem bắn pháo hoa của người dân khu vực trung tâm.

Tuyến xe buýt 50 và 52 tạm ngưng hoạt động

Đối với các tuyến xe buýt kết nối Cần Giờ, gồm các tuyến 20 (Bến Thành – Nhà Bè), 77 (Đồng Hòa – Cần Thạnh), 90 (Phà Bình Khánh – Cần Thạnh) và 75 (Sài Gòn – Cần Giờ), Trung tâm GTCC cho biết nhu cầu đi lại dự báo ổn định nên giữ nguyên thông số hoạt động.

Các tuyến xe buýt kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được yêu cầu vận hành đúng biểu đồ chạy xe nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách tăng so với ngày thường. Tương tự, các tuyến kết nối bến xe khách liên tỉnh phải bảo đảm đúng thông số, đồng thời tăng cường giải tỏa hành khách tại bến.

Do đặc thù hoạt động, hai tuyến xe buýt số 50 và 52 sẽ tạm ngưng từ ngày 1 đến hết ngày 4-1-2026, với tổng cộng 640 chuyến. Trong khi đó, tuyến buýt D4 được điều chỉnh tăng số chuyến từ 108 lên 140 chuyến/ngày.

Các tuyến 33 và 150 đưa phương tiện thân thiện với môi trường vào khai thác; các tuyến 100, 155, 159, 162, 167, 171 và 172 được điều chỉnh thông số hoạt động kể từ ngày 1-1-2026. Các tuyến còn lại giữ nguyên để bảo đảm tính ổn định.

Trung tâm GTCC cũng dự báo nhu cầu sử dụng xe đạp công cộng và buýt sông Bạch Đằng – Linh Đông tăng cao trong dịp này, yêu cầu các đơn vị khai thác chủ động điều phối phương tiện, bảo đảm an toàn và năng lực phục vụ hành khách.