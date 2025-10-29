Đóng cửa bị nhiễm điện để đi ngủ, cô gái ở Đà Nẵng bị điện giật tử vong

Sáng 29-10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn xã có một cô gái bị điện giật tử vong.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong (Ảnh: Thông tin Thăng An)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28-10, chị Trần Thị Huệ (SN 1994; trú tổ 1, thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An) đóng cửa để chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên, do những ngày qua mưa lớn, nước tràn vào nhà khiến bờ tường ướt và nhiễm điện trên cánh cửa làm chị Huệ bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người nhà hô hoán mọi người đến cứu, đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo ông Phong, do khu vực nhà nạn nhân bị ngập nước nên địa phương đang hỗ trợ gia đình tổ chức lễ tang tại nhà văn hóa thôn.

Được biết, do mưa lớn, các hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ, nhiều khu vực trên địa bàn xã Thăng An bị ngập nặng. Trước đó, do nước ngập nên đơn vị quản lý điện ở địa phương đã cho cắt điện và mới đóng lại vào chiều 28-10, khi nước rút xuống.

Ngay sau khi nhận tin tai nạn, điện lực đã cắt điện khu vực đang bị ngập nước để đảm bảo an toàn điện.