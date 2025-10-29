"Quả cầu lửa” phát ánh sáng xanh rực rỡ lướt qua bầu trời thủ đô Nga

Rạng sáng 27-10 (giờ địa phương), người dân Moscow và nhiều khu vực lân cận đã chứng kiến khoảnh khắc ngoạn mục khi một quầng sáng xanh sáng rực lao vút qua bầu trời rồi biến mất chỉ trong vài giây.

Các đoạn video ghi lại cảnh tượng bí ẩn này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Theo Newsweek, Metro..., cư dân mạng không khỏi tò mò, làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguồn gốc thực sự của hiện tượng này.

Hình ảnh quả cầu lửa màu xanh bay qua thủ đô Moscow – Nga rạng sáng 27-10. Ảnh: NewsX

"Trông nó như thiên thạch, tôi chưa bao giờ thấy thứ gì sáng như vậy"- một nhân chứng mô tả trên mạng xã hội.

Một số người ví đây giống như "viên ngọc lục bảo bay ngang qua bầu trời nước Nga".

Cũng có nhiều bình luận khác theo hướng suy đoán thứ ánh sáng bí ẩn vừa lướt qua bầu trời Moscow có thể là kết quả "vụ thử nghiệm tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân Burevestnik của Nga".

Tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân Burevestnik được Nga tuyên bố "có thể bay đến bất cứ nơi trên thế giới và không thể đánh chặn".

Loại vũ khí tối tân này còn được mệnh danh "Chernobyl bay", đang được Nga phát triển cho mục đích quân sự và Moscow trong tuần qua tuyên bố đã "thử nghiệm thành công".

Tuy nhiên, giới khoa học nhanh chóng lên tiếng bác bỏ những suy đoán trên.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Sergey Bogachev khẳng định ánh sáng xanh nói trên chỉ là một mảnh rác vũ trụ hoặc thiên thạch nhỏ bốc cháy khi đi vào khí quyển.

"Những quả cầu lửa như vậy không hiếm gặp. Ai quan sát bầu trời thường xuyên đều có thể thấy chúng"- ông nói.

Theo số liệu của NASA, mỗi ngày có khoảng 100 tấn bụi vũ trụ và mảnh vụn nhỏ rơi vào bầu khí quyển Trái đất, phần lớn bốc cháy hoàn toàn ở độ cao 80-120 km.

Dù vậy, một số mảnh lớn hơn, đôi khi phát sáng mạnh, tạo nên những cảnh tượng ngoạn mục trên bầu trời.

Trên bầu trời miền Nam nước Nga vào năm ngoái cũng từng xuất hiện hình ảnh về "quả cầu lửa" và hình ảnh này được nhiều người ghi lại.

Khi ấy, một số cư dân cho rằng đó là thiên thạch hoặc sao chổi, trong khi những người khác nghi ngờ đó là vệ tinh hoặc "vật thể bay không xác định".