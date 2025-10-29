Rào cầu Long Biên để sửa chữa nhưng không thông báo, giao thông hỗn loạn

Sáng 29-10, cầu Long Biên (Hà Nội) bất ngờ bị rào chắn để phục vụ sửa chữa định kỳ khiến nhiều người đi xe máy phải chuyển hướng qua cầu Chương Dương, dẫn đến cảnh ùn tắc kéo dài.

Theo ghi nhận của PLO, ngay từ đầu giờ sáng, lực lượng chức năng đã dựng biển cấm các phương tiện lưu thông từ hướng Long Biên vào nội đô. Toàn bộ khu vực thi công được rào tôn kín để đảm bảo an toàn khiến phần đường phía Đông Nam của cầu (đi từ hướng Long Biên về Hoàn Kiếm) vắng bóng người và xe qua lại.

Ùn tắc kéo dài trên đoạn đê tả sông Hồng (Long Biên), nhiều phương tiện chen nhau chật cứng trên đoạn đê kéo dài từ cầu Long Biên đến cầu Chương Dương.

Tuy nhiên, do thông báo chưa được thực hiện rộng rãi nên nhiều người đến nơi mới biết cầu tạm dừng lưu thông, buộc phải quay đầu hoặc tìm lối khác. Một số người còn đi ngược chiều trên phần cầu phía Tây Bắc (hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên).

Xe máy, ô tô chen chúc nhau trên mặt đê khiến giao thông ùn tắc.

Việc rào chắn cầu khiến lưu lượng phương tiện dồn sang cầu Chương Dương và các tuyến đường kết nối như đê Xuân Quan, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Ái Mộ… gây ùn tắc nghiêm trọng.

Hàng nghìn phương tiện chen chúc, nối hàng dài hàng trăm mét.

Đến trưa, tình trạng ùn tắc vẫn chưa giảm. Nhiều người điều khiển xe máy buộc phải đi vào làn ô tô trên cầu Chương Dương để di chuyển nhanh hơn, khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.

Lối dẫn lên cầu Long Biên (ở phía Long Biên) dẫn sang nội thành Hoàn Kiếm, bị rào, chắn để sửa chữa.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc thi công cầu Long Biên nằm trong dự án sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật Km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, do Sở làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện từ ngày 27-10 đến 31-12-2025.

Trong 20 ngày đầu (đến 16-11), nhà thầu được phép rào chắn di động, chiếm dụng 6,5 m mặt đường Trần Nhật Duật để thi công, phần còn lại vẫn dành cho lưu thông.

Đơn vị sửa chữa chỉ đặt một biển thông báo cấm đường cách khu vực đầu cầu bị rào chắn khoảng 20-30 m.

Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công bố trí đầy đủ biển báo, đèn tín hiệu, lực lượng điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với CSGT và chính quyền địa phương để tránh ùn tắc. Ngoài ra, đơn vị thi công phải thông tin rộng rãi để người dân chủ động lộ trình di chuyển.

Làn đường từ Long Biên dẫn sang Hoàn Kiếm bị cấm để sửa chữa không có phương tiện qua lại, làn đường từ Hoàn Kiếm sang Long Biên phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Tuy nhiên, thực tế sáng 29-10 cho thấy công tác thông báo và phân luồng từ xa gần như không được thực hiện, khiến nhiều người bị động khi đến khu vực.

Theo phương án phân luồng, toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ Long Biên sang Hoàn Kiếm bị cấm trong thời gian thi công, các phương tiện phải đi vòng qua đường Long Biên – đê Xuân Quan – cầu Chương Dương để vào trung tâm.

Đến trưa cùng ngày, khu vực cầu Chương Dương vẫn trong tình trạng quá tải, xe máy lấn sang làn ô tô, giao thông rối loạn kéo dài.