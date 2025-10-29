Nga có động thái mới về lực lượng trước làn sóng tấn công của Ukraine

Binh sĩ quân đội Nga. Ảnh minh họa. Nguồn: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press, Nga mô tả sáng kiến này là “biện pháp phòng vệ”, nhằm bảo vệ những cơ sở “nằm sâu trong lãnh thổ”. Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Ukraine đã vươn tới hàng ngàn km bên trong nước Nga, gây thiệt hại cho những hạ tầng thiết yếu như cơ sở lọc dầu, nhà máy hóa chất, nhà máy điện…

Theo đạo luật được thông qua ngày 28/10, lực lượng dự bị – gồm những công dân từng phục vụ trong quân ngũ và tình nguyện ở lại trong danh sách dự bị – sẽ có thể được triệu tập tham gia các đợt huấn luyện đặc biệt và được giao nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm trọng yếu.

Theo thông báo chính thức của Duma, việc huy động lực lượng dự bị với quy mô như thế nào sẽ cần một sắc lệnh từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Quy trình cụ thể sẽ do chính phủ quy định.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đạo luật được ban hành nhằm ứng phó với “mối đe dọa ngày càng tăng” từ các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine, vốn đang nhắm vào cơ sở hạ tầng và khu dân cư. Bộ Quốc phòng Nga mô tả các quân nhân dự bị là “những công dân có tinh thần yêu nước và được huấn luyện tốt”, và khẳng định họ chỉ được triển khai trong phạm vi địa phương, để bảo vệ các cơ sở năng lượng, giao thông và công nghiệp – bao gồm cả nhà máy lọc dầu.

Giới chức Nga nhấn mạnh biện pháp này “không phải là huy động quân sự” và không liên quan đến việc đưa lực lượng dự bị ra tiền tuyến trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.