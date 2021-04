Đối chất với nhóm đưa hối lộ vụ "logo xe vua", 18 cán bộ thanh tra giao thông khai gì?

Thứ Sáu, ngày 16/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Có cán bộ thanh tra giao thông nói rằng bản thân có quen biết, có nhậu và có giúp đỡ Nguyễn Văn Thới, kẻ cầm đầu băng nhóm đưa hối lộ, bảo kê xe vi phạm bằng cách can thiệp xin bỏ qua một vài lỗi vi phạm nhỏ…

Như Báo Người lao Động thông tin, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án in ấn, mua bán hàng ngàn "logo xe vua"; tổ chức bảo kê xe quá tải. Căn cứ kết quả điều tra, Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Văn Thới cùng 8 đồng phạm tội "Đưa hối lộ"; Nguyễn Cảnh Chân (cựu cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) tội "Môi giới hối lộ".

Nhằm làm rõ nội dung lời khai đưa hối lộ cho thanh tra giao thông (TTGT), cơ quan điều tra đã làm việc với 18 cán bộ TTGT công tác ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM.

Điển hình, ông Nguyễn Minh Cảnh, cán bộ thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương, thừa nhận quen biết và có nhậu cùng Thới vài lần. Có lần, ông Cảnh giúp Thới bằng cách can thiệp vào tổ công tác TTGT tỉnh Bình Dương để xin bỏ qua lỗi vi phạm. Dù vậy, ông Cảnh không nhận tiền. Tương tự, ông Trần Thanh Sơn, cán bộ thanh tra Sở GTVT TP HCM, giải thích ông từng giúp đỡ Lê Thị Cẩm Vân (đồng phạm với Thới) bỏ qua lỗi vi phạm vì nể nang, chứ không hề nhận tiền.

Thông qua nhận dạng, Lê Thị Cẩm Vân nhận ra ảnh ông Phan Minh Hải (Đội phó Đội 7, Thanh tra Sở GTVT TP), cán bộ thanh tra Sở GTVT TP HCM. Vân khai nhận bản thân đã trực tiếp gặp mặt ông Hải; những người còn lại Vân chỉ trao đổi qua điện thoại, giao tiền hối lộ cho người khác đưa.

Trần Trọng Nhân, đồng phạm khác của Thới và Vân nhận ra ảnh ông Trần Trung Phương, cán bộ Đội 8, Thanh tra Sở GTVT TP HCM. Nhân khai báo giúp Vân đưa cho ông này 15 triệu đồng.

Như CSGT, tất cả cán bộ TTGT đều cam kết không có hành vi tiêu cực để bảo kê xe quá tải. Cơ quan điều tra kết luận pháp luật không đủ căn cứ truy cứu hành vi đưa hối lộ đối với những cán bộ trên. Tuy nhiên, việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các bị can về tội "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" là có căn cứ.

Giai đoạn 2014-2015, Nguyễn Văn Thới, Lai Thị Cẩm Vân cùng đồng phạm cấu kết với một số tài xế, chủ xe tải thường lưu thông qua tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, TP HCM góp tiền "bồi dưỡng" TTGT, CSGT với mục đích "né" xử phạt.

Nhóm tội phạm in logo có số "68" và chữ "Garage Thành Đô", "xe chở hàng"; rồi bán cho chủ xe, tài xế giá từ 2,5-3 triệu đồng/logo.

Nhận gần 1,3 tỉ đồng, Nguyễn Cảnh Chân (khi đó làm việc ở Đội CSGT Số 1 - Công an tỉnh Đồng Nai) đồng ý bảo kê xe quá tải có dán lô gô do nhóm Thới bán ra thị trường. Khi xe quá tải có dán logo đi trên địa bàn do đơn vị Chân quản lý, Thới sẽ gọi điện báo Chân biết để xin không lập biên bản vi phạm.

