Độc giả, chuyên gia ủng hộ đề xuất của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng xử lý thật nghiêm hành vi hủy hoại giống nòi

Độc giả ủng hộ ý kiến của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội về việc tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn

Mới đây, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong quý I-2026.

Liên quan chuyên án triệt phá đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn lợn bệnh vào trường học và bếp ăn tập thể, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, nhấn mạnh hành vi kinh doanh thịt lợn bệnh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là tội ác đầu độc thế hệ tương lai.

Giám đốc CATP TP Hà Nội đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn này lên mức cao nhất, bởi các sai phạm này liên quan đến việc hủy hoại giống nòi.

Nhiều chuyên gia, độc giả bày tỏ ý kiến đồng tình, ủng hộ đề xuất này:

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

Từ vụ 300 tấn lợn bệnh, cần điều chỉnh mạnh mẽ cả ở cấp luật và dưới luật

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng nêu quan điểm, thực phẩm bẩn, đặc biệt là thịt lợn nhiễm bệnh, xâm nhập vào bữa ăn học đường là một vấn đề rất nghiêm trọng, cần nhìn nhận ở cả hai chiều. Đó là tác động trực tiếp đến sức khỏe và tác động lâu dài đến niềm tin xã hội.

“Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, khi thực phẩm không an toàn có thể đi vào trường học, nơi lẽ ra phải được kiểm soát chặt chẽ nhất thì phụ huynh sẽ đặt câu hỏi còn nơi nào là an toàn” - đại biểu Nga chia sẻ.

Ở góc độ pháp lý, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết đã yêu cầu các đơn vị điều tra, làm rõ và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị quản lý liên quan đến vụ việc. Đồng thời, ông cũng đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn này lên mức cao nhất, bởi các sai phạm này là liên quan đến hủy hoại giống nòi.

Trên các diễn đàn mạng xã hội và các cơ quan báo chí, người dân để lại rất nhiều ý kiến đồng tình cao với kiến nghị của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội. Đa số bày tỏ bức xúc với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn và đồng thuận phải tăng mức xử phạt với dạng vi phạm này lên mức cao nhất nhằm tăng tính răn đe, bảo vệ người dân và thế hệ trẻ trong tương lai.

Đồng quan điểm với đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, dù đã có hành lang pháp lý, nhưng thời gian qua vẫn liên tiếp xuất hiện các vụ việc về mất an toàn thực phẩm. Điều này cho thấy hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm hiện nay vẫn có những kẽ hở.

ĐBQH đoàn Hải Phòng nêu rõ, phần lớn các vụ việc chỉ được phát hiện khi đã xảy ra hậu quả hoặc khi có phản ánh, khi cơ quan Công an vào cuộc điều tra. Điều này cho thấy cơ chế giám sát chủ động còn hạn chế. Đồng thời, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe, đặc biệt với các hành vi có tổ chức, thu lợi lớn từ việc đưa thực phẩm bẩn ra thị trường.

Nữ ĐBQH đề nghị, cần có những điều chỉnh mạnh mẽ cả ở cấp luật và dưới luật. Trước hết, cần bổ sung quy định riêng về an toàn thực phẩm trong bếp ăn học đường như một lĩnh vực có tính đặc thù. Theo nữ đại biểu Quốc hội, hiện nay, quy định còn phân tán trong nhiều văn bản, chưa tạo thành một khung pháp lý đủ mạnh. Cần xác định rõ bếp ăn học đường là khu vực “nhạy cảm cao” với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt hơn so với thị trường thông thường. Cùng đó, cần siết chặt trách nhiệm truy xuất nguồn gốc đến tận cùng.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng đề cập đến việc rà soát lại sự chồng chéo trong quản lý giữa các ngành, bởi khi trách nhiệm chưa rõ ràng, việc phối hợp sẽ kém hiệu quả. Để ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học, điều quan trọng nhất là phải xác định rõ trách nhiệm đến từng chủ thể, tránh tình trạng tập thể chịu trách nhiệm nhưng không ai chịu trách nhiệm. Bà Nga nhấn mạnh, nếu để xảy ra tình trạng thực phẩm nhiễm bệnh “lọt” qua, cần làm rõ trách nhiệm cá nhân.

Xử lý thật nghiêm minh mới có sức răn đe

Chị Trần Thị Thúy Ngân

Ủng hộ tuyệt đối ý kiến của Giám đốc CATP Hà Nội, chị Trần Thị Thúy Ngân (Đông Ngạc, Hà Nội) cho rằng, việc 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn vào 26 trường học công lập, bếp ăn mầm non khiến dư luận rất hoang mang, đòi hỏi vụ việc phải được xử lý thật nghiêm khắc.

"Là một giáo viên cũng là phụ huynh có con đang ở lứa tuổi mầm non, tiểu học ngoài hoang mang, lo lắng, tôi thực sự bức xúc trước thông tin này. Dù trường học con mình không nằm trong danh sách sử dụng thực phẩm bẩn của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát nhưng nghĩ đến cảnh con trẻ nhai nuốt những miếng thịt ôi thiu mà lòng tôi như dao cứa. Nếu thực sự nguồn thịt lợn đó mang mầm bệnh, hệ lụy đến sức khỏe, thể chất và sự phát triển lâu dài của các cháu sẽ ra sao?

Mới đây, tại buổi họp báo thông tin về vụ việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh ông đã yêu cầu các đơn vị điều tra, làm rõ và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị, bếp ăn. Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn này lên mức cao nhất, bởi các sai phạm này là liên quan đến hủy hoại giống nòi. Đây là ý kiến hết sức xác đáng, không chỉ tôi mà hầu như tất cả các bậc phụ huynh, người dân đều nhất trí cao với ý kiến của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Tôi cũng ủng hộ quan điểm của Giám đốc Công an Hà Nội rằng phải truy lùng gốc, rễ vụ việc, phải tăng hình phạt đối với tội làm thực phẩm bẩn vì tình hình hiện tại là nghiêm trọng, vi phạm nhiều, hậu quả quá tai hại cho sức khỏe người dân đặc biệt là trẻ nhỏ. Cùng đó, cần tịch thu toàn bộ tài sản của những kẻ phạm tội sung vào quỹ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Các bé mầm non, tiểu học đã bị đầu độc bằng các mầm bệnh này thì tương lai sẽ là một thế hệ èo uột, ốm yếu, ung thư...

Để giải quyết tận gốc tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay, bên cạnh việc xử lý nghiêm vi phạm cần phải tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Khi hàng trăm tấn thịt lợn bệnh có thể vượt qua các chốt kiểm dịch, có giấy tờ chứng nhận giả hoặc thậm chí là thật nhưng được cấp sai quy trình để vào trường học, đó là sự thất bại của hệ thống giám sát.

Nếu bộ máy quản lý còn nhiều kẽ hở, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm còn tồn tại phổ biến và ý thức trách nhiệm của cán bộ thực thi còn thấp, thì dù hình phạt có là tử hình, các đối tượng vẫn sẽ tìm cách thực hiện hành vi phạm tội vì lợi nhuận quá lớn" - chị Trần Thị Thúy Ngân chia sẻ.

Đồng tình với đề nghị tăng hình phạt lên mức cao nhất

Chị Hoàng Lan- phường Cầu Giấy, Hà Nội

Chị Hoàng Lan- phường Cầu Giấy, Hà Nội cũng rất tâm đắc với ý kiến của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội về đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn này lên mức cao nhất.

"Đúng như Giám đốc CATP Hà Nội nói, vi phạm dạng này là hành vi hủy hoại giống nòi. Chỉ có hình phạt ở mức cao nhất mới đủ sức răn đe các hành vi vi phạm tương tự. Với các vụ việc đã bị phát hiện, cần xử lý nghiêm minh, tránh qua loa, chiếu lệ. Cần xử lý thật nghiêm khắc với các tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tiếp tay cho hành vi. Chỉ như vậy mới bảo đảm môi trường phát triển an toàn cho trẻ em - những mầm non tương lai của đất nước.

Tôi tin rằng 100% người dân Việt Nam ủng hộ quan điểm của Giám đốc Công an Thành phố về tăng mức phạt đối với hành vi đặc biệt nguy hiểm này. Minh chứng là ngay dưới các bài báo tường thuật phát biểu của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng hay trên các diễn đàn trên mạng xã hội, 100% ý kiến đều ủng hộ, đồng tình và hoan nghênh đề xuất của Giám đốc Công an Hà Nội.

Các bếp ăn tập thể như trường học, khu công nghiệp tiêu thụ lượng thực phẩm rất lớn mỗi ngày, nếu thực phẩm bẩn được tuồn vào đây, tác hại vô cùng lớn. Có con nhỏ đang theo học bán trú tại các trường, tôi rất lo lắng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay, vi phạm trong lĩnh vực này diễn ra khá phổ biến nên lực lượng chức năng cần kiểm tra trên diện rộng hơn.

Ngoài ra, gần đây rất nhiều vụ việc ngộ độc thực phẩm gây chết nhiều người liên quan đến an toàn thực phẩm như: ngộ độc bánh mì, ngộ độc nước uống… được bán gần các trường học. Do vậy, lực lượng chức năng cũng nên mở rộng điều tra vi phạm trong sản xuất, kinh doanh tất cả các loại thực phẩm này. Nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm minh để không tái phạm" - chị Hoàng Lan nói.