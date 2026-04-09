Thủ tướng: Không để mất ổn định, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống

Chiều 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo Quốc hội tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026 và kế hoạch 5 năm.

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhất là việc điều chỉnh chính sách của nhiều quốc gia, xung đột quân sự leo thang. Cùng với đó, giá xăng, dầu tăng cao, kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng chậm.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Ông cho hay Chính phủ sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đạt mục tiêu này. Trong đó, Chính phủ yêu cầu thu ngân sách tăng 10%, tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm chi thường xuyên thêm 5%; gỡ vướng nhanh cho các dự án tồn động kéo dài... Chỉ tiêu tăng trưởng với từng địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước sẽ được Chính phủ giao cụ thể trong tháng 4.

"Kiên quyết không để xảy ra mất ổn định, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống. Chính phủ sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động", Thủ tướng nói.

Xung đột Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam chịu tác động lớn, giá nhiên liệu tăng vọt. Thủ tướng nói Việt Nam sẽ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là nguồn cung dầu thô, khí đốt. Ông cũng yêu cầu tăng tiết kiệm năng lượng, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.

Theo kế hoạch, Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia và Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử sẽ được hoàn thành trong quý III. Việt Nam sẽ hình thành hệ thống kho dự trữ dầu thô quy mô lớn, nhằm đa dạng và duy trì nguồn cung ổn định ít nhất 90 ngày.

Hiện Việt Nam chưa có kho dự trữ xăng dầu quốc gia riêng biệt. Hàng dự trữ đang được tồn trữ tại kho của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn thông qua hợp đồng, trả phí theo định mức với các đơn vị. Mức dự trữ này chỉ khoảng 7-10 ngày tiêu thụ. Vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương sớm làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có 15 kỳ điều hành, hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 23.540 đồng, dầu diesel 32.960 đồng. Trước đó, có thời điểm giá hai loại nhiên liệu này lên lần lượt gần 34.000 đồng và 45.000 đồng một lít.

Về phát triển các mô hình kinh tế mới, theo Thủ tướng, sàn giao dịch dữ liệu, tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số sẽ được vận hành thí điểm từ quý III, sau khi nhà chức trách rà soát, bổ sung các chính sách, đề án phát triển.

Với các thị trường trọng yếu, trong đó có bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiền tệ... cũng phải được lành mạnh hóa. Ông cho biết đã trực tiếp chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu cơ quan này phải có các biện pháp điều hành để ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính nói kinh tế vĩ mô trong nước cơ bản ổn định nhưng dư địa chính sách còn hạn chế, trong khi rủi ro bên ngoài gia tăng. Theo ông Mãi, bối cảnh hiện tại đòi hỏi Chính phủ cần nâng cao năng lực dự báo và phản ứng chính sách kịp thời hơn.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ theo dõi sát thị trường năng lượng và chính sách thuế, thương mại quốc tế nhằm kịp thời đánh giá tác động, xây dựng kịch bản điều hành phù hợp.