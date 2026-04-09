Lao động đề nghị hoán đổi để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Chiều 9/4, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết nhận được nhiều ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai ngày 23/11 sang làm bù vào thứ Bảy tuần kế tiếp, nhằm tạo kỳ nghỉ liên tục từ 21/11 đến 24/11. Nguyên nhân là theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ngày 24/11 được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam và người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương, nhưng năm này rơi vào thứ Ba.

Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp với các bên liên quan để kiến nghị phương án phù hợp với thực tiễn.

Ngày 24/11 hàng năm được Bộ Chính trị thống nhất chọn là ngày Văn hóa Việt Nam. Đồ họa: Tạ Lư

Để thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Dự thảo quy định 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ người dân trong ngày này.

Đây là chính sách mới, chưa được quy định trong Bộ luật Lao động, nên trước mắt cần đưa vào Nghị quyết của Quốc hội để làm cơ sở pháp lý thực hiện, trước khi hoàn thiện trong lần sửa đổi luật. Dự thảo dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và có hiệu lực trong năm 2026.

Lao động làm việc trong KCN Quang Châu, Bắc Ninh, tháng 3/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Trước đó, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đề xuất bổ sung 24/11 là ngày nghỉ lễ trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị. Chính sách này được kỳ vọng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật và lan tỏa lối sống văn minh trong xã hội.

Khi được thông qua, số ngày nghỉ lễ chính thức trong năm sẽ tăng lên 12, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4-1/5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày và Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày.