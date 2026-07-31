Đìu hiu những 'con đường kim cương' tại trung tâm Đồng Nai

Tại trung tâm TP.Đồng Nai các cung đường vàng, bạc, đá quý như đường Cách Mạng Tháng 8, đường Võ Thị Sáu, Cô Giang, Nguyễn Hiền Vương...phường Trấn Biên bỗng yên ắng, đìu hiu lạ thường.

Các tiệm vàng rất ít khách hàng giao dịch cả chiều mua và bán. Đại diện một tiệm vàng cho hay, tuần qua do ảnh hưởng thị trường kim cương, giá vàng xuống sâu nhiều người không mặn mà bán, người mua cũng lo ngại thị trường cũng có thể xuống nữa.

Các cửa hàng vàng truyền thống vẫn mở cửa và nhận thu mua vàng PNJ và SJC

Tuy nhiên các cửa hàng đều thưa thớt khách

Một chi nhánh SJC vắng bóng khách hàng đến giao dịch

Tại cửa hàng PNJ trên đường Võ Thị Sáu, một nhân viên cho biết, nếu bán vàng khách hàng được thanh toán theo 5 đợt trong vòng 120 ngày, đợt đầu là 10% giá trị hiện hữu đây là chính sách của công ty. "Anh nếu cần gấp cứ mang vàng PNJ sang các cửa hàng vàng khác để bán, anh yên tâm vàng PNJ là vàng đủ tuổi, có chăng chỉ khác giá thu mua vào do PNJ có mức thu cao hơn các cửa hàng vàng" - nhân viên này nói.

Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng vắng bóng khách, lượng trang sức trưng bày cũng rất hạn chế

Nhiều cửa hàng mặt tiền đường lớn trung tâm Đồng Nai cũng vắng bóng khách giao dịch